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ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» призвали воевать против Израиля и США из-за заявления Трампа об Иерусалиме
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    ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» призвали воевать против Израиля и США из-за заявления Трампа об Иерусалиме

    16:00  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:01  08 Декабря 2017
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    ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» призвали воевать против Израиля и США из-за заявления Трампа об Иерусалиме

    Вашингтон, 8 декабря. Сразу несколько террористических группировок пригрозили США и Израилю нападениями из-за переноса столицы в Иерусалим.

    Заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля вызвало резонанс во всем арабском мире. Данное заявление подверглось критике и со стороны некоторых европейских государств.

    Подконтрольные террористам медиа опубликовали ряд заявлений с призывами бороться против США, Израиля и их союзников. Обращения группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (обе террористические организации запрещены в России) призывают развернуть борьбу в самом Иерусалиме, а также атаковать посольства США, их фирмы и любые объекты, пишут западные СМИ. Такой риторикой, считают эксперты, исламисты надеются получить новых сторонников из числа радикально настроенных мусульман.

    ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» призвали воевать против Израиля и США из-за заявления Трампа об Иерусалиме

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #иг #игил #израиль #джебхат ан-нусра #иерусалим
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