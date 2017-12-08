ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» призвали воевать против Израиля и США из-за заявления Трампа об Иерусалиме

Вашингтон, 8 декабря. Сразу несколько террористических группировок пригрозили США и Израилю нападениями из-за переноса столицы в Иерусалим.

Заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля вызвало резонанс во всем арабском мире. Данное заявление подверглось критике и со стороны некоторых европейских государств.

Подконтрольные террористам медиа опубликовали ряд заявлений с призывами бороться против США, Израиля и их союзников. Обращения группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (обе террористические организации запрещены в России) призывают развернуть борьбу в самом Иерусалиме, а также атаковать посольства США, их фирмы и любые объекты, пишут западные СМИ. Такой риторикой, считают эксперты, исламисты надеются получить новых сторонников из числа радикально настроенных мусульман.

1 Организация запрещена на территории РФ.