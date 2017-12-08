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Появились подробности ДТП с внедорожником на остановке в Мурманске
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    Появились подробности ДТП с внедорожником на остановке в Мурманске

    16:04  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:05  08 Декабря 2017
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    Появились подробности ДТП с внедорожником на остановке в Мурманске

    Мурманск, 8 декабря. Стали известны подробности ДТП в Мурманске, где внедорожник Toyota Land Cruiser протаранил остановку общественного транспорта.

    Как стало известно ФАН, в результате дорожной аварии на Кольском проспекте пострадал только водитель иномарки.

    «Мужчине стало плохо с сердцем. Сейчас он в больнице, но госпитализирован именно из-за приступа, а не из-за травм в ДТП», — уточнил источник в правоохранительных органах.

    По его данным, в киоске, куда влетела машина, находился продавец, но он не пострадала. Кроме того, на остановке находилась еще одна женщина. В тот момент, когда внедорожник влетел в остановочный модуль, она отпрыгнула в сторону и упала, но не получила никаких повреждений.

    Ранее «Свободная пресса» сообщала, что иномарка влетела в остановку на полном ходу из-за того, что водитель не справился с управлением, при этом данные о пострадавших не сообщались.

    Сейчас на месте аварии работают инспекторы, которые устанавливаются все обстоятельства ДТП.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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    #мурманск #внедорожник #остановка
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