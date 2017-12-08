Появились подробности ДТП с внедорожником на остановке в Мурманске

Мурманск, 8 декабря. Стали известны подробности ДТП в Мурманске, где внедорожник Toyota Land Cruiser протаранил остановку общественного транспорта.

Как стало известно ФАН, в результате дорожной аварии на Кольском проспекте пострадал только водитель иномарки.

«Мужчине стало плохо с сердцем. Сейчас он в больнице, но госпитализирован именно из-за приступа, а не из-за травм в ДТП», — уточнил источник в правоохранительных органах.

По его данным, в киоске, куда влетела машина, находился продавец, но он не пострадала. Кроме того, на остановке находилась еще одна женщина. В тот момент, когда внедорожник влетел в остановочный модуль, она отпрыгнула в сторону и упала, но не получила никаких повреждений.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что иномарка влетела в остановку на полном ходу из-за того, что водитель не справился с управлением, при этом данные о пострадавших не сообщались.

Сейчас на месте аварии работают инспекторы, которые устанавливаются все обстоятельства ДТП.