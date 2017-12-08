Точка притяжения патриотов: в Саранске открыли первый в стране проспект Российский Армии

В преддверии Дня Героев Отечества в Саранске открылся первый в стране проспект Российской Армии. Один из инициаторов проекта, начальник главного управления по работе с личным составом ВС МО РФ полковник Михаил Барышев заявил корреспонденту Федерального агентства новостей, что новый объект станет настоящей точкой притяжения для патриотов Российской Федерации.

Торжества проходили в центре нового микрорайона, где вскоре должны поселиться около 30 тысяч человек. А так как подавляющее большинство новоселов — это семьи с детьми, рядом с проспектом местные власти обустроили несколько детских игровых площадок, зоны спорта. Там же были построены три детских сада и самая большая в Мордовии школа на 1450 учеников.

«Событие действительно важное, так как впервые в истории страны открыт подобный объект. Мордовский народ всегда вносил ощутимый вклад в укрепление обороноспособности страны. Очень большое количество героев Российской Федерации и Советского союза являются уроженцами Мордовии, и сегодня для жителей Саранска, для жителей республики — это событие стало по-настоящему историческим. Каждый из нас, уроженцев Мордовии гордится, что именно здесь, появился такой замечательный объект», — говорит офицер.

Действительно, пешеходный проспект стал настоящим украшением Саранска: его протяженность составляет более 800 метров, а ширина 45. Поверхность улицы выложена разноцветной тротуарной плиткой, на которой установлены малые архитектурные формы и скамейки для отдыха. В администрации города говорят, что весной здесь же появятся зеленые газоны и клумбы. Как считает Барышев, примеру Саранска могут последовать и другие страны, где также появятся улицы и площади с таким же названием.

«Я уверен, что эта тенденция будет продолжена и многие замечательные города нашей страны захотят иметь у себя проспекты или площади России. Отмечу, что уже есть соответствующие инициативы и Министерство обороны будет их горячо поддерживать», — продолжает полковник.

Начальник главного управления по работе с личным составом МО РФ считает, что для жителей Саранска, создание проспекта Российской Армии — это признание заслуг многих поколений солдат, сержантов и офицеров, уроженцев Мордовии.

«Нужно отметить, что два уроженца Мордовии являются маршалами Советского союза — это маршал Устинов, маршал Ахромеев и многие-многие другие, совершенно замечательные и удивительные люди в истории нашей армии, в истории нашего государства», — напоминает собеседник ФАН.

По словам Михаила Барышева, после чемпионата мира по футболу 2018 года, рядом с проспектом появится тематический парк «Патриот» для которого местные военные части предоставят образцы военной техники.