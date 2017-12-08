Путин прибыл на Ямал для обсуждения проектов по производству сжиженного газа

поселок Сабетта, 8 декабря. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Ямало-Ненецкий автономный округ, где осмотрел завод «Ямал СПГ», расположенный в поселке Сабетта. Ожидается, что глава государства проведет совещание по развитию проектов производства сжиженного природного газа.

«Глава государства осмотрит строящиеся сооружения второй и третьей очереди завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» в поселке Сабетта, расположенном на побережье Карского моря», — отмечает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин поучаствует в церемонии загрузки первого танкера-газовоза Christophe de Margerie.

Отмечается, что российский лидер внимательно наблюдает за реализацией проекта «Ямал СПГ». Путин обсуждает его с иностранными партнерами, руководством «Новатэка» и экономическим блоком правительства.

Напомним, что в начале июня президент побывал на церемонии имянаречения танкера «Кристоф де Марджери», а в марте принимал участие в видеоконференции, посвященной заходу танкера в порт Сабетта.

Ранее сообщалось, что Путин назвал арбитражные суды ключевым механизмом в защите участников экономических отношений. По его словам, созданные в период больших преобразований, арбитражные суды в России по праву занимают достойное место в единой судебной системе.