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Путин прибыл на Ямал для обсуждения проектов по производству сжиженного газа
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    Путин прибыл на Ямал для обсуждения проектов по производству сжиженного газа

    15:57  8 Декабря 2017  /обновлено: 15:57  08 Декабря 2017
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    Путин прибыл на Ямал для обсуждения проектов по производству сжиженного газа

    поселок Сабетта, 8 декабря. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Ямало-Ненецкий автономный округ, где осмотрел завод «Ямал СПГ», расположенный в поселке Сабетта. Ожидается, что глава государства проведет совещание по развитию проектов производства сжиженного природного газа.

    «Глава государства осмотрит строящиеся сооружения второй и третьей очереди завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» в поселке Сабетта, расположенном на побережье Карского моря», — отмечает пресс-служба Кремля.

    Кроме того, Путин поучаствует в церемонии загрузки первого танкера-газовоза Christophe de Margerie.

    Отмечается, что российский лидер внимательно наблюдает за реализацией проекта «Ямал СПГ». Путин обсуждает его с иностранными партнерами, руководством «Новатэка» и экономическим блоком правительства.

    Напомним, что в начале июня президент побывал на церемонии имянаречения танкера «Кристоф де Марджери», а в марте принимал участие в видеоконференции, посвященной заходу танкера в порт Сабетта.

    Ранее сообщалось, что Путин назвал арбитражные суды ключевым механизмом в защите участников экономических отношений. По его словам, созданные в период больших преобразований, арбитражные суды в России по праву занимают достойное место в единой судебной системе.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #ямал #танкер
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