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Политика
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Украина
Порошенко заявил, что Украина выполняет свои обязательства перед МВФ
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    Порошенко заявил, что Украина выполняет свои обязательства перед МВФ

    16:09  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:09  08 Декабря 2017
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    Порошенко заявил, что Украина выполняет свои обязательства перед МВФ

    Вильнюс, 8 декабря. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что он первый лидер, который демонстрирует надежность в сотрудничестве с Международным валютным фондом. Об этом он сказал во время рабочего визита в Литву. 

    Петр Порошенко прокомментировал ситуацию на Украине, отметив, что прослеживается положительная динамика в экономической и оборонной сферах. Он подчеркнул, что также является гарантом надежности в отношениях с МВФ.

    «Я первый президент, который сегодня демонстрирует надежность сотрудничества с МВФ. Ни разу ранее Украина не выполняла условия пяти меморандумов. Это означает, что слово, которое мы даем, обязательно воплощается в жизнь», — заявил Порошенко.

    В ходе своего рабочего визита в Литву, украинский президент назвал фактором стабильности на Украине своевременное принятие бюджета на будущий год. Порошенко добавил, что растет банковская система и золотовалютный резерв страны. Напомним, что Киев рассчитывает получить пятый денежный транш от МВФ в размере 1,9 млрд долларов, однако сроки предоставления неизвестны. 

    Порошенко заявил, что Украина выполняет свои обязательства перед МВФ

    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #порошенко #мвф
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