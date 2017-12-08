Порошенко заявил, что Украина выполняет свои обязательства перед МВФ

Вильнюс, 8 декабря. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что он первый лидер, который демонстрирует надежность в сотрудничестве с Международным валютным фондом. Об этом он сказал во время рабочего визита в Литву.

Петр Порошенко прокомментировал ситуацию на Украине, отметив, что прослеживается положительная динамика в экономической и оборонной сферах. Он подчеркнул, что также является гарантом надежности в отношениях с МВФ.

«Я первый президент, который сегодня демонстрирует надежность сотрудничества с МВФ. Ни разу ранее Украина не выполняла условия пяти меморандумов. Это означает, что слово, которое мы даем, обязательно воплощается в жизнь», — заявил Порошенко.

В ходе своего рабочего визита в Литву, украинский президент назвал фактором стабильности на Украине своевременное принятие бюджета на будущий год. Порошенко добавил, что растет банковская система и золотовалютный резерв страны. Напомним, что Киев рассчитывает получить пятый денежный транш от МВФ в размере 1,9 млрд долларов, однако сроки предоставления неизвестны.