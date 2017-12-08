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Общество
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Политика
«Я бы поступил так же»: Лукашенко поддержал решение Путина по допуску спортсменов на ОИ
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    «Я бы поступил так же»: Лукашенко поддержал решение Путина по допуску спортсменов на ОИ

    16:00  8 Декабря 2017
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    «Я бы поступил так же»: Лукашенко поддержал решение Путина по допуску спортсменов на ОИ

    Минск, 8 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спортсмены РФ должны поехать на Олимпиаду-2018, чтобы доказать, что Россия — «мощная спортивная держава».

    «Эту проблему Россия может решить красиво, доказав всему миру, что она — великая спортивная держава и по отношению к ней поступили несправедливо», — подчеркнул Лукашенко, комментируя решение МОК по российской сборной.

    Лидер Белоруссии также подчеркнул, что выступает против коллективной ответственности за применение допинга в спорте.  По его словам, он не сторонник того подхода, что «вся Россия фактически «оптом» лишена участия в Олимпиаде», сообщает местное агентство Белта.

    «Каждый спортсмен должен нести свою ответственность»,  — уверен Лукашенко.

    Кроме того, он поддержал заявление президента РФ Владимира Путина, отметив, что "каждый спортсмен, если он хочет, должен поехать под любым флагом на Олимпиаду".

    «Если бы это, не дай бог, случилось с белорусами, я бы поступил точно так. Ты можешь, это твоя жизнь, езжай и показывай результат», — подчеркнул Лукашенко.

    Напомним, 6 декабря Владимир Путин заявил, что Власти не будут чинить препятствий российским спортсменам, если они решат выступать под нейтральным флагом на ОИ-2018.

    Автор: Алексей Громов
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