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Политика
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Политика
Президент Сербии пообещал не вводить санкции против России
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    Президент Сербии пообещал не вводить санкции против России

    16:52  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:52  08 Декабря 2017
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    Президент Сербии пообещал не вводить санкции против России

    Белград, 8 декабря. Сербия не вводила и не планирует вводить санкции против России, заявил в пятницу президент страны Александр Вучич.

    Вучич подчеркнул, что он неоднократно говорил об этом и его позиция по данному вопросу не может измениться.

    «Сербия не будет вводить санкции против Российской Федерации. Не существует такого давления, которое изменило бы нашу позицию», — сообщил он в интервью ТАСС.

    Вучич также обратился к российским гражданам, отметив, что Сербия является единственной страной из государств, стремящихся вступить в ЕС, которая не вводила санкций против России и не голосовала против РФ ни на одном международном форуме.

    Напомним, в ноябре с аналогичным заявлением выступил МИД Сербии, подчеркнув, что Белград «надеется и желает отмены санкций против России как можно скорее».

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #россия #ес #сербия #вучич
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