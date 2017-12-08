Президент Сербии пообещал не вводить санкции против России

Белград, 8 декабря. Сербия не вводила и не планирует вводить санкции против России, заявил в пятницу президент страны Александр Вучич.

Вучич подчеркнул, что он неоднократно говорил об этом и его позиция по данному вопросу не может измениться.

«Сербия не будет вводить санкции против Российской Федерации. Не существует такого давления, которое изменило бы нашу позицию», — сообщил он в интервью ТАСС.

Вучич также обратился к российским гражданам, отметив, что Сербия является единственной страной из государств, стремящихся вступить в ЕС, которая не вводила санкций против России и не голосовала против РФ ни на одном международном форуме.

Напомним, в ноябре с аналогичным заявлением выступил МИД Сербии, подчеркнув, что Белград «надеется и желает отмены санкций против России как можно скорее».