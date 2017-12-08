Сирия, 8 декабря. Бывший спикер отрядов SDF**** заявил о существовании тайной договоренности между США и ИГИЛ1. «Ан-Нусра»*** потеряла восемь деревень в результате боев с ИГИЛ в северной части Хамы. Жители Алеппо выступают против перенесения столицы Израиля, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в районе Восточной Гуты Дамаска; продолжают бои с «Ан-Нусрой» на границе между провинциями Алеппо и Хама.

«Исламское государство»1: заявило об убийстве более восьми курдских бойцов в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор; уничтожило одного из лидеров «Тахрир Аш-Шам» в северной части Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии на юге провинции Алеппо; утратила восемь населенных пунктов в боях с ИГ1 к северо-востоку от Хамы.

Курды: потеряли нескольких бойцов, подорвавшихся на мине, близ населенного пункта Абу Хамам в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В районе Восточной Гуты Дамаска вновь отмечаются столкновения между правительственной армией и группировками вооруженной оппозиции «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам», действующими совместно. Как передает военный источник в сети Twitter (algota0), сирийские подразделения нанесли несколько ракетных ударов по позициям боевиков, отряды которых дислоцируются в населенном пункте Хараста. Кроме того, артиллерийскому обстрелу со стороны армии САР подверглись оборонительные сооружения исламистов в районе Айн-Тарма, сообщает Twitter-канал (benedicte36120). Данных о нанесенном радикалам уроне пока не поступало.

Провинция Алеппо

Согласно информации интернет-портала Syrian Coalition, жители населенного пункта Мареа, расположенного в северной части Алеппо и подконтрольного Сирийской свободной армии (ССА), вышли на демонстрации против перенесения столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим. Напомним, президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Государства Израиль. Это решение осудили многие страны Арабского мира, поскольку оно может послужить причиной обострения палестино-израильского конфликта.

Между тем на юге региона продолжает разворачиваться противостояние между правительственными силами и боевиками объединения «Тахрир Аш-Шам». Информационный портал Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что в поддержку САА военные самолеты ВВС САР нанесли новую серию авиаударов по укрепрайонам исламистов на окраине деревни Джуб Абьяд. Сведений о потерях со стороны «Ан-Нусры» на данный момент не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местное информационное агентство DeirEzzor 24 передает, что несколько бойцов Демократической армии Сирии (SDF), выступающей при поддержке Соединенных Штатов, подорвались на мине в районе населенного пункта Абу Хамам. Напомним, данные территории некоторое время назад были захвачены курдскими частями, однако саперы SDF до сих пор не начали зачищать занимаемые районы от СВУ, заложенных террористами «Исламского государства». Подобная ситуация также сохраняется в провинции Ракка, в результате чего уже погибло большое количество местных жителей.

Военный источник в Twitter (Un______Sis) со ссылкой на медиа-крыло ИГИЛ «Аль-Амак» сообщает о том, что в результате терактов, организованных боевиками «спящих ячеек» террористической группировки в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка, были убиты более восьми бойцов Отрядов народной самообороны (YPG). Курдские СМИ пока не подтверждали данные сведения.

Провинция Ракка

Бывший спикер Сирийской демократической армии (SDF) Талял Сило, который участвовал в освобождении города Ракка от террористов «Исламского государства», сообщил новые подробности о захвате столицы региона курдами. Он заявил, что тысячи боевиков ИГИЛ покинули город после заключения секретной сделки с представителями Соединенных Штатов Америки. Американские официальные лица однако назвали заявление Сило ложным. В середине октября сообщалось, что менее трехсот радикалов ИГ и членов их семей оставило Ракку, однако в действительности число ИГИЛовцев, добровольно покинувших место боевых действий, было значительно больше. По условиям секретного соглашения, около 4000 человек, 3500 из которых — вооруженные исламисты, были вывезены в восточном направлении на территории вблизи Дейр-эз-Зора. По данным информагентства Al Souria Net, после того как все террористы были эвакуированы, курдские отряды создавали лишь видимость борьбы. Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший официальный представитель SDF бежал на территории, занимаемые протурецкими боевиками Сирийской свободной армии (ССА).

Провинция Хама

Силы «Исламского государства» продолжают теснить боевиков «Джебхат Ан-Нусры» в северной части провинции. Напомним, ранее сообщалось о том, что террористы ИГ отбили у «Тахрир Аш-Шам» населенные пункты Абу Аджва и Джанайнат Аль-Аварина. Стало известно, что в результате последних столкновений «Ан-Нусра»1 потеряла еще восемь деревень — Расмус Хаммам, Абу Хайя, Тал Абая, Абу Хандик, Анбаз, Расмус Аль-Ахмар, Шахат Аль-Хамра и Расмус Сакаф. Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, несмотря на то, что на стороне «Нусры» выступила группировка «Джейш Аль-Наср», радикалам не удалось успешно противостоять ИГИЛовцам. Более того, в боях был ликвидирован один из главарей «Тахрир Аш-Шам» по имени Абу Аль-Лайс Ас-Санани. Об этом сообщает новостной портал Al Manar News. Оппозиционные источники тем временем продолжают отрицать любые потери исламистов.

Тем временем Сирийская арабская армия (САА) продолжает развивать наступление на позиции «Джебхат Ан-Нусры» недалеко от освобожденного ранее города Аль-Рахджан. Столкновения отмечаются в районе холмов вблизи населенного пункта. В ходе противостояния несколько боевиков были нейтрализованы, передает новостной портал Fars News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)