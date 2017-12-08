Москва, 8 декабря. Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что ближневосточное государство не намерено проводить переговоры с США, пока не будет отменено решение американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.Дипломат также отметил, что Палестина выступает резко против участия США в ближневосточном урегулировании в качестве посредника.

Абдель Хафиз Нофаль заявил, что его страна ведет поиск новых посредников.

«Для меня, как палестинца, здесь представляющего Махмуда Аббаса, США более не действительны как посредник, мы ищем других», — цитирует «РИА Новости» Нофаля.

Он также отметил, что за последнее время США «приватизировали» роль посредника, забрав ее у всех других стран.



Напомним, ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп объявил о том, что США отныне считают официальной столицей Израиля Иерусалим. Таким образом в обозримом будущем американское посольство в Израиле переедет из Тель-Авива в Иерусалим. Отметим, что статус Иерусалима, де-факто находящегося под контролем Израиля, является одним из самых острых вопросов в взаимоотношениях Израиля и Палестины.

Отметим также, что ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон объявил, что США рассчитывают заключить «сделку века» по ближневосточному урегулированию. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя это заявление, подчеркнул, что российская сторона хотела бы понять, как именно «это теперь будет выглядеть».