Венецианская комиссия рекомендует Украине отодвинуть сроки введения языковой статьи

Киев, 8 декабря. Венецианская комиссия приняла аргументы Киева относительно упреков, что языковая статья закона «Об образовании» ущемляет права представителей национальных меньшинств, заявили в министерстве образования Украины, прокомментировав заключение ВК по данному закону. Однако комиссия рекомендовала Киеву отодвинуть сроки введения языковой статьи украинского закона «Об образовании».

В министерстве подчеркнули, что комиссия сочла, что вопросы содержания и объема прав относятся исключительно к компетенции конституционного суда Украины.

«Ряд вопросов применения языков должен решаться специальными законами. Следовательно, обвинения со стороны Венгрии не поддержаны», — говорится в заявлении украинского ведомства.

Кроме того, одним из важных решений ВК стала рекомендация удлинить переходный период для имплементации статьи. «Министерство образования и науки Украины соглашается, что с педагогической точки зрения продолжение переходного периода является обоснованным, и полностью поддержит эту рекомендацию», — добавили в пресс-службе.

Заключение Венецианской комиссии по закону об образовании официально обнародуют в понедельник, 11 декабря.

Напомним, украинский закон об образовании вступил в силу 28 сентября и будет вводиться поэтапно – до 2020 года. Власти Венгрии и Румынии заявили о том, что документ нарушает права нацменьшинств на Украине.

В частности, премьер Венгрии Петер Сиярто сообщал, что Будапешт потребует пересмотра соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа. О пересмотре закона экспертами Венецианской комиссии в конце сентября попросил глава МИД Украины Павел Климкин.