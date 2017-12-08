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Политика
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Украина
Венецианская комиссия рекомендует Украине отодвинуть сроки введения языковой статьи
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    Венецианская комиссия рекомендует Украине отодвинуть сроки введения языковой статьи

    16:18  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:24  08 Декабря 2017
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    Венецианская комиссия рекомендовала Киеву отодвинуть сроки введения языковой статьи

    Киев, 8 декабря. Венецианская комиссия приняла аргументы Киева относительно упреков, что языковая статья закона «Об образовании» ущемляет права представителей национальных меньшинств, заявили в министерстве образования Украины, прокомментировав заключение ВК по данному закону. Однако комиссия рекомендовала Киеву отодвинуть сроки введения языковой статьи украинского закона «Об образовании».

    В министерстве подчеркнули, что комиссия сочла, что вопросы содержания и объема прав относятся исключительно к компетенции конституционного суда Украины.

    «Ряд вопросов применения языков должен решаться специальными законами. Следовательно, обвинения со стороны Венгрии не поддержаны»,  — говорится в заявлении украинского ведомства.

    Кроме того, одним из важных решений ВК стала рекомендация удлинить переходный период для имплементации статьи. «Министерство образования и науки Украины соглашается, что с педагогической точки зрения продолжение переходного периода является обоснованным, и полностью поддержит эту рекомендацию», — добавили в пресс-службе.

    Заключение Венецианской комиссии по закону об образовании официально обнародуют в понедельник, 11 декабря.

    Напомним, украинский закон об образовании вступил в силу 28 сентября и будет вводиться поэтапно – до 2020 года. Власти Венгрии и Румынии заявили о том, что документ нарушает права нацменьшинств на Украине.

    В частности, премьер Венгрии Петер Сиярто сообщал, что Будапешт потребует пересмотра соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа. О пересмотре закона экспертами Венецианской комиссии в конце сентября попросил глава МИД Украины Павел Климкин.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #венгрия #языковой скандал #венецианская комиссия
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