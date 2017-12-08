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Кто не согласен, тот против нас: украинскую пропаганду сравнили с геббельсовской
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    Кто не согласен, тот против нас: украинскую пропаганду сравнили с геббельсовской

    21:48  8 Декабря 2017  /обновлено: 21:48  08 Декабря 2017
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    В России сравнили украинскую пропаганду с геббельсовской

    Власти Украины намерены ввести уголовную ответственность за «отрицание российской военной агрессии». Законопроект предполагает штрафы в размере до 120 тысяч гривен либо тюремное заключение на срок до пяти лет для несогласных с позицией Киева по отношению к России. Эксперты нашли общее между пропагандой на Украине сегодня и в Германии 1933–1937-х годов — действовавшей про принципу «кто не согласен, тот против нас».

    Обсуждая эту инициативу в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», член-корреспондент Академии военных наук РАН Сергей Судаков напомнил, что когда происходят любые перевороты, очень важна циркуляция элит.

    «Новые элиты дают новые законодательные базы. Элиты сохраняют суверенитет, а суверенитет — это настоящее государство, обладающее полноценными границами. Но сейчас Украина — это страна со множеством проблем. В первую очередь, это экономические проблемы, которые надо закрывать военными вопросами, и вопросы пропаганды, которые можно закрывать, душа те или иные средства массовой информации, которые говорят иначе», — отметил политолог.

    По его мнению, сегодняшняя пропаганда на Украине походит на ту, что развернулась в 1933-1937 годах в Германии.

    «Геббельсу было поручено огромное ведомство — министерство пропаганды. За счет этого он смог удержать огромную фашистскую машину. На Украине сейчас происходит то же самое — кто не согласен, тот против нас. А этот закон – ружье, которое либо выстрелит, либо нет. Но грани между свободой слова и истиной на Украине нет», — считает Сергей Судаков.

    Однако, по мнению журналиста Андрея Бабицкого, современную Украину «сложно назвать нацистским государством, потому что само государство крайне слабо, а власть не может контролировать то, что происходит в стране».

    «Украина хочет быть сильным нацистским государством, но не может. С помощью закона против «мураевщины», как его окрестили в Киеве, Порошенко зачищает политическое поле, пытается подчинить себе страну. У него это плохо получается, но, тем не менее, попытки он предпринимает», — отметил Андрей Бабицкий.

    Напомним, законопроект, согласно которому всем, кто отрицает «военную агрессию» России, грозит уголовное наказание, был внесен в повестку Верховной рады довольно спешно. Поводом стали события вокруг телеканала NewsOne, принадлежащего Евгению Мураеву, который в прямом эфире назвал «Революцию достоинства на Украине» обыкновенным госпереворотом и не раз заявлял, что никакой «российской агрессии» в Донбассе нет, а есть гражданская война.

    Автор: Марина Степанова
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    #украина #пропаганда
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