Вучич рассказал, чем Сербия отличается от других стран Европы

Белград, 8 декабря. Сербия следует по европейскому пути, однако не намерена вступать в Североантлантический альянс, заявил президент страны Александар Вучич перед визитом в Москву.

Вучич напомнил, что 10 дней назад в штаб-квартире НАТО он заявил, что у Сербии нет планов по вступлению в военно-политический блок. По его мнению, это одно из главных отличий его страны от других стран Европы.

«Сербия находится на европейском пути, — заметил при этом сербский президент, — причем разница между Сербией и другими странами региона в том, что Сербия не хочет вступать в НАТО».

Он подчеркнул, что его страна намерена сохранять военный нейтралитет, передает ТАСС.

Ранее Вучич констатировал, что развитие отношений России и Сербии является в больше степени заслугой российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что глава России заботится о сербской народе. Он также подчеркнул, что сербы любят Россию.