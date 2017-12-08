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Общество
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Политика
Вучич рассказал, чем Сербия отличается от других стран Европы
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    Вучич рассказал, чем Сербия отличается от других стран Европы

    16:01  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:02  08 Декабря 2017
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    Вучич рассказал, чем Сербия отличается от других стран Европы

    Белград, 8 декабря. Сербия следует по европейскому пути, однако не намерена вступать в Североантлантический альянс, заявил президент страны Александар Вучич перед визитом в Москву.

    Вучич напомнил, что 10 дней назад в штаб-квартире НАТО он заявил, что у Сербии нет планов по вступлению в военно-политический блок. По его мнению, это одно из главных отличий его страны от других стран Европы.

    «Сербия находится на европейском пути, — заметил при этом сербский президент, — причем разница между Сербией и другими странами региона в том, что Сербия не хочет вступать в НАТО».

    Он подчеркнул, что его страна намерена сохранять военный нейтралитет, передает ТАСС.

    Вучич рассказал, чем Сербия отличается от других стран Европы

    Ранее Вучич констатировал, что развитие отношений России и Сербии является в больше степени заслугой российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что глава России заботится о сербской народе. Он также подчеркнул, что сербы любят Россию.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #нато #сербия #вучич
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