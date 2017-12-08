Деньгов: В Ливии могут использовать опыт Конгресса нацдиалога Сирии

Москва, 8 декабря. Опыт организации Конгресса нацдиалога Сирии может быть применен к Ливии, но вопрос будет уточняться руководством России, заявил глава контактной группы по Ливии Лев Деньгов.

Российская инициатива провести Конгресс нацдиалога Сирии получила позитивную оценку на международном уровне. Такое мнение высказал глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов, комментируя итоги форума «Средиземномнорские диалоги», состоявшегося в Риме. По его словам, Москва накопила большой опыт по взаимодействию со сторонами внутриливийского конфликта. Деньгов подчеркнул, что «стороны конфликта доверяют России».

«Однако непосредственно вопрос о создании диалоговых площадок и по созыву конгресса ливийских народов должен решаться российским руководством», — добавил дипломат, его слова приводят РИА Новости.

Напомним, что страна переживает острый кризис с 2011 года после вооруженного конфликта, при котором был убит руководитель Ливии Муаммар Каддафи. На востоке страны действует парламент, на западе — сформированное при поддержке ООН правительство нацсогласия, на территории Ливии находятся разрозненные вооруженные группировки.