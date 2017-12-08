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Вучич назвал заслугой Путина развитие отношений России и Сербии
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    Вучич назвал заслугой Путина развитие отношений России и Сербии

    15:40  8 Декабря 2017  /обновлено: 15:40  08 Декабря 2017
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    Вучич назвал заслугой Путина развитие отношений России и Сербии

    Белград, 8 декабря. Развитие отношений России и Сербии является в первую очередь заслугой российского лидера Владимира Путина, заявил глава Сербии Александр Вучич перед своим визитом в Москву.

    «Развитие отношений между Сербией и Россией — это всегда больше заслуга президента Путина, чем наша, — констатировал лидер Сербии. — Здесь люди уважают и любят Россию, но мы маленькая страна, и только благодаря лидерству президента Путина на Сербию обращается внимание».

    По мнению Вучича, для предшественников Путина его страны не существовало. Нынешний российский президент важен не только для россиян, но и для сербского народа, так оказывает к нему «заботу и внимание», констатировал президент Сербии.

    Вучич назвал заслугой Путина развитие отношений России и Сербии

    «Мы очень благодарны ему (Путину. — Прим. ФАН) за все это», — цитирует ТАСС Вучича.

    В начале декабря стало известно, что Вучич намерен обсудить с Путиным поставки газа в республику. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #россия #сербия #вучич #отношения
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