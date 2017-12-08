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Экономика
Продажи легковых и коммерческих автомобилей в ноябре выросли в России на 15%
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    Продажи легковых и коммерческих автомобилей в ноябре выросли в России на 15%

    15:30  8 Декабря 2017  /обновлено: 15:31  08 Декабря 2017
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    Продажи легковых и коммерческих автомобилей в ноябре выросли в России на 15%

    Москва, 8 декабря. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщило о повышении продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в ноябре в России на 15% в годовом выражении, до 152 259 единиц.

    В январе-ноябре 2017 года было продано 1,43 млн таких автомобилей, что на 11,7% больше по сравнению с январем-ноябрем 2016 года, подсчитали эксперты.

    «Это еще одна веха на пути восстановления российского рынка», — заявил глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

    Продажи «АвтоВАЗа» в ноябре выросли на 14%, Kia — на 10%, Renault — на 15%, VW — на 29%. Компания Hyundai показала падение на 3%, УАЗ — на 6%, Audi — на 6%.

    Напомним, ранее эксперты сообщили о резком росте продаж электрокаров в России.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #авто #продажи #статистика
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