Продажи легковых и коммерческих автомобилей в ноябре выросли в России на 15%

Москва, 8 декабря. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщило о повышении продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в ноябре в России на 15% в годовом выражении, до 152 259 единиц.

В январе-ноябре 2017 года было продано 1,43 млн таких автомобилей, что на 11,7% больше по сравнению с январем-ноябрем 2016 года, подсчитали эксперты.

«Это еще одна веха на пути восстановления российского рынка», — заявил глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Продажи «АвтоВАЗа» в ноябре выросли на 14%, Kia — на 10%, Renault — на 15%, VW — на 29%. Компания Hyundai показала падение на 3%, УАЗ — на 6%, Audi — на 6%.

Напомним, ранее эксперты сообщили о резком росте продаж электрокаров в России.