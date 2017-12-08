Курды заявили, что соглашений между Эрбилем и Багдадом пока нет

Эрбиль, 8 декабря. Представитель министерства курдского ополчения пешмерга Халгурд Хикмат заявил, что соглашений между Курдистаном и Ираком пока не достигнуто.

Хикмат подчеркнул, что настоящий момент не существует никаких политических или военных соглашений между курдской автономией и федеральными властями Ирака. Представитель пешмерга раскритиковал Багдад за силовые методы продвижения своих позиций, а также во вторжении на спорные с курдами территории.

Хикмат отметил, что премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади постоянно сообщает о переговорах в выступлениях перед прессой, однако не проводит никаких конструктивных встреч с представителями Регионального правительства Курдистана.