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Курды заявили, что соглашений между Эрбилем и Багдадом пока нет
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    Курды заявили, что соглашений между Эрбилем и Багдадом пока нет

    15:51  8 Декабря 2017  /обновлено: 15:51  08 Декабря 2017
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    Курды заявили, что соглашений между Эрбилем и Багдадом пока нет

    Эрбиль, 8 декабря. Представитель министерства курдского ополчения пешмерга Халгурд Хикмат заявил, что соглашений между Курдистаном и Ираком пока не достигнуто.

    Хикмат подчеркнул, что настоящий момент не существует никаких политических или военных соглашений между курдской автономией и федеральными властями Ирака. Представитель пешмерга раскритиковал Багдад за силовые методы продвижения своих позиций, а также во вторжении на спорные с курдами территории.

    Хикмат отметил, что премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади постоянно сообщает о переговорах в выступлениях перед прессой, однако не проводит никаких конструктивных встреч с представителями Регионального правительства Курдистана.

    Курды заявили, что соглашений между Эрбилем и Багдадом пока нет

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #хейдар аль-абади #курдистан
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