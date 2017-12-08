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Навальный подставил сторонников на незаконном митинге в Барнауле
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    Навальный подставил сторонников на незаконном митинге в Барнауле

    16:04  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:04  08 Декабря 2017
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    Навальный подставил сторонников на незаконном митинге в Барнауле

    Санкт-Петербург, 8 декабря. Около 300 человек пришли на встречу с блогером Навальным в гайд-парк в сквере имени Титова в городе Барнаул. Этим заинтересовались в МВД, поскольку в гайд-парке нельзя собирать одновременно более 100 человек, при этом митинг был не согласован. 

    Налицо — явное нарушение, при этом сторонники Навального прекрасно знали об этом и уведомляли городскую администрацию, что в сквере соберется не более 100 человек.

    В настоящее время на месте находятся сотрудники полиции, которые пытаются урегулировать ситуацию мирным путем, сообщает агентство Nation News

    При этом сторонники Навального в соцсетях активно призывают людей приходить на митинг не одним, а приводить друзей, желательно, несколько. Можно сделать вывод, что Навальный намеренно пытается толкнуть людей на нарушение закона, а также столкнуть их с полицией.

     
    Автор: Тимур Румянцев
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