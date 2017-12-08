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Общество
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Политика
Глава Крыма уволил министра экономики Мельникова
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    Глава Крыма уволил министра экономики Мельникова

    15:29  8 Декабря 2017  /обновлено: 15:29  08 Декабря 2017
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    Глава Крыма уволил министра экономики Мельникова

    Симферополь, 8 декабря. Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял отставку министра экономического развития Андрея Мельникова.

    Об этом Аксенов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, указав, что Мельников подал в отставку по собственному желанию по семейным обстоятельствам.

    «Подписал заявление министра экономического развития республики Крым Андрея Геннадьевича Мельникова об увольнении по собственному желанию. Причина – семейные обстоятельства», — написал Аксенов.

    Мельников останется на посту министра экономики Крыма еще две недели – до 21 декабря.

    Автор: Алексей Громов
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    #отставка #крым #аксенов #мельников
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