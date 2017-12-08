Глава Крыма уволил министра экономики Мельникова

Симферополь, 8 декабря. Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял отставку министра экономического развития Андрея Мельникова.

Об этом Аксенов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, указав, что Мельников подал в отставку по собственному желанию по семейным обстоятельствам.

«Подписал заявление министра экономического развития республики Крым Андрея Геннадьевича Мельникова об увольнении по собственному желанию. Причина – семейные обстоятельства», — написал Аксенов.

Мельников останется на посту министра экономики Крыма еще две недели – до 21 декабря.