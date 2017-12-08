СК РФ назвал причину смерти школьницы в Красноярске

Красноярск, 8 декабря. СК РФ огласил причину смерти ученицы восьмого класса, которая скончалась после драки с одноклассницами. По предварительным данным, девочка умерла от хронического заболевания, а не от травм, полученных во время инцидента.

«Ей была сделана операция в Новосибирске 10 ноября. Ей нельзя было посещать школу на время реабилитации», — цитирует официального представителя ГСУСК РФ по региону Ольгу Шаманскую агентство РИА Новости.

По ее словам, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства смерти девочки.

Ранее стало известно о смерти девочки, которая пострадала от драки с одноклассницей. Конфликт произошел в одной из школ Красноярска. После этого школьница начала жаловаться на головные боли, а вскоре была госпитализирована.