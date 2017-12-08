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СК РФ назвал причину смерти школьницы в Красноярске
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    СК РФ назвал причину смерти школьницы в Красноярске

    15:36  8 Декабря 2017  /обновлено: 15:36  08 Декабря 2017
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    СК РФ назвал причину смерти школьницы в Красноярске

    Красноярск, 8 декабря. СК РФ огласил причину смерти ученицы восьмого класса, которая скончалась после драки с одноклассницами. По предварительным данным, девочка умерла от хронического заболевания, а не от травм, полученных во время инцидента.

    «Ей была сделана операция в Новосибирске 10 ноября. Ей нельзя было посещать школу на время реабилитации», — цитирует официального представителя ГСУСК РФ по региону Ольгу Шаманскую агентство РИА Новости.

    По ее словам, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства смерти девочки.

    Ранее стало известно о смерти девочки, которая пострадала от драки с одноклассницей. Конфликт произошел в одной из школ Красноярска. После этого школьница начала жаловаться на головные боли, а вскоре была госпитализирована.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #ск рф #скорая
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