Москва, 8 декабря. Высокий уровень воинского мастерства российских солдат и офицеров позволил им решить сложные боевые задачи в Сирии минимальными силами. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, российские военные продемонстрировали в Сирии лучшие традиции русской и советской армий, а также в очередной раз доказали, что по праву являются наследниками их подвигов и побед.

«Наиболее искусно и нестандартно действовали командующие группировкой войск в Сирии генерал-полковники Дворников, Картаполов, Журавлев, Суровикин, начальники штабов генерал-лейтенанты Лапин, Устинов, Чайко, военные советники генерал-майоры Мурадов, Жидко, Иванаев, Рыжков и многие другие», — отметил Герасимов.

Он также добавил, что опыт быстрого развертывания и применения группировки российских войск в Сирии внедряется в практику строительства, подготовки и применения Вооруженных сил России.