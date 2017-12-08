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Новости Сирии
Мастерство военных РФ позволило выполнить задачи в Сирии малыми силами — Герасимов
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    Мастерство военных РФ позволило выполнить задачи в Сирии малыми силами — Герасимов

    15:28  8 Декабря 2017  /обновлено: 15:29  08 Декабря 2017
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    Мастерство военных РФ позволило выполнить задачи в Сирии малыми силами — Герасимов

    Москва, 8 декабря. Высокий уровень воинского мастерства российских солдат и офицеров позволил им решить сложные боевые задачи в Сирии минимальными силами. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    По его словам, российские военные продемонстрировали в Сирии лучшие традиции русской и советской армий, а также в очередной раз доказали, что по праву являются наследниками их подвигов и побед.

    «Наиболее искусно и нестандартно действовали командующие группировкой войск в Сирии генерал-полковники Дворников, Картаполов, Журавлев, Суровикин, начальники штабов генерал-лейтенанты Лапин, Устинов, Чайко, военные советники генерал-майоры Мурадов, Жидко, Иванаев, Рыжков и многие другие», — отметил Герасимов.

    Он также добавил, что опыт быстрого развертывания и применения группировки российских войск в Сирии внедряется в практику строительства, подготовки и применения Вооруженных сил России.

    Автор: Алексей Громов
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