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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд YouTube
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    Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд YouTube

    15:16  8 Декабря 2017  /обновлено: 15:17  08 Декабря 2017
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    Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд YouTube

    Нью-Йорк, 8 декабря. Forbes назвал самым богатым видеоблогером уходящего года Даниэля Миддлтона, который ведет игровой канал под названием DanTDM.

    В прошлом году лидером «богатого» рейтинга был шведский блогер PewDiePie.

    По информации издания, за этот год Миддлтон умудрился заработать 16,5 миллиона долларов, имея 17 миллионов подписчиков.

    На втором месте оказался Эван Фонг, владеющий каналом VanossGaming. Он заработал 15,5 миллионов долларов. На третьей позиции — комедийная группа Dude Perfect с 14 миллионами долларов. В топ-5 также попали геймер Марк Фишбах, Vine актер Логан Пол.

    Феликс Чельсберг, более известный как PewDiePie, опустился на шестую строчку, заработав 12 миллионов. Отметим, что в прошлом году он официально заявил о завершении своей карьеры.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #forbes #видеоблогеры
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