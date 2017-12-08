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В ДНР рассказали, зачем ВСУ выжидают момент для масштабной атаки
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    В ДНР рассказали, зачем ВСУ выжидают момент для масштабной атаки

    15:18  8 Декабря 2017  /обновлено: 15:18  08 Декабря 2017
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    Политолог: ВСУ ждут повода для начала масштабной атаки Донбасса

    Москва, 8 декабря. В любой момент удобная провокация может привести к полномасштабной атаке Донбасса украинскими силовиками, считает политолог Денис Денисов.

    По словам замглавы оперативного командования Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, в настоящее время ВСУ ведут подготовку к новым столкновениям в Донбассе. Предполагается, что они могут начаться в период с 8 по 15 декабря или в январе, пишет «Свободная пресса».

    В частности, Басурин сообщил, что разведка ДНР обнаружила у линии соприкосновения запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы. Этот и ряд других признаков говорит о подготовке украинских властей «к войне», считает он.

    Политолог: ВСУ ждут повода для начала масштабной атаки Донбасса

    Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik также сообщил, что у Киева есть подобные планы.

    «Такая ситуация наблюдается перманентно в зоне конфликта, было много информации о том, что Киев разрабатывает план возможной силовой операции», — сообщил он.

    Однако, как отметил Денисов, для начала атаки украинским властям необходим повод. Если Киев будет видеть, что в ДНР и ЛНР идет развитие в сфере безопасности, он не начнет подобную операцию, поскольку тогда ВСУ получат асимметричный ответ, что для них неприемлемо.

    «Не думаю, что Украина завтра пойдет в наступление. Вместе с тем, не надо забывать, что ВСУ действительно имеют подобные планы, и в любой удобный момент любая провокация может быть использована для полномасштабной атаки», — заключил эксперт.

    Политолог: ВСУ ждут повода для начала масштабной атаки Донбасса

    Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор жертвами конфликта, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #всу #донбасс
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