В ДНР рассказали, зачем ВСУ выжидают момент для масштабной атаки

Москва, 8 декабря. В любой момент удобная провокация может привести к полномасштабной атаке Донбасса украинскими силовиками, считает политолог Денис Денисов.

По словам замглавы оперативного командования Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, в настоящее время ВСУ ведут подготовку к новым столкновениям в Донбассе. Предполагается, что они могут начаться в период с 8 по 15 декабря или в январе, пишет «Свободная пресса».

В частности, Басурин сообщил, что разведка ДНР обнаружила у линии соприкосновения запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы. Этот и ряд других признаков говорит о подготовке украинских властей «к войне», считает он.

Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik также сообщил, что у Киева есть подобные планы.

«Такая ситуация наблюдается перманентно в зоне конфликта, было много информации о том, что Киев разрабатывает план возможной силовой операции», — сообщил он.

Однако, как отметил Денисов, для начала атаки украинским властям необходим повод. Если Киев будет видеть, что в ДНР и ЛНР идет развитие в сфере безопасности, он не начнет подобную операцию, поскольку тогда ВСУ получат асимметричный ответ, что для них неприемлемо.

«Не думаю, что Украина завтра пойдет в наступление. Вместе с тем, не надо забывать, что ВСУ действительно имеют подобные планы, и в любой удобный момент любая провокация может быть использована для полномасштабной атаки», — заключил эксперт.

Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор жертвами конфликта, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.