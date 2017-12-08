Победа Сирии и России: что кроется за словами Генштаба ВС РФ о поражении ИГИЛ

Заявления президента России Владимира Путина и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о победе над ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) вызвали большой резонанс в средствах массовой информации. Напомним, на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе Герасимов заявил:

«Все бандформирования ИГ1 на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил об этом час назад верховному главнокомандующему, президенту Владимиру Путину».

Позднее Владимир Путин заявил, что террористы ИГИЛ разгромлены на обоих берегах реки Евфрат, однако уточнил, что опасность кочующих групп боевиков всё еще сохраняется.

«Два часа назад министр обороны (Сергей Шойгу - ред) доложил, что операции на восточном и западном берегах Евфрата завершены полным разгромом террористов», — цитирует РИА Новости главу государства,

Средства массовой информации тут же бросились комментировать это заявление, ориентируясь на популярные онлайн карты военных конфликтов. Само собой, что подключились и издания, которые зарекомендовали себя как анти-российские. К примеру, «аналитики» печально известной группы Conflict Intelligence Team (CIT) бросились опровергать заявления Генштаба, интерпретируя слова Путина и Герасимова по-своему. По их словам часть территорий всё еще контролируется террористами, и говорить о победе якобы «еще рано».

Однако если говорить армейским языком – силы ИГИЛ как военная формация действительно перестали существовать. О контроле ими территорий тоже говорить не приходится – голая пустыня в треугольнике Эс-Сухна – Дейр эз-Зор – Абу-Кемаль непригодна для прямого контроля, особенно с учетом полного господства в воздухе сирийской и российской авиации. Кочующие группы боевиков, хоть и несут определенную угрозу для правительственных сил в виде атак на коммуникации и блокпосты, не смогут напрямую их удерживать и «контролировать» территорию. Потому оценка полного военного поражения террористов ИГ, озвученная Генштабом ВС РФ, абсолютно правдива: территорий, подконтрольных боевикам, действительно нет — есть лишь оперативные районы, где группы террористов всё еще действуют.

Политолог и аналитик Александр Асафов в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) отметил, что раз Министерство обороны говорит о победе над ИГИЛ, то это значит, что террористы потерпели поражение как условно «армейские силы». Но нужно отдавать отчёт, что банды «меняют вывеску», заключают альянсы с другими силами в регионе и уходят в подполье.

«Осколки и остатки банд будут, это уже работа для полицейских операций сирийской стороны в первую очередь. И, как показывает практика других конфликтов, это может существовать достаточно длительное время, если не будет серьёзных операций спецслужб и полиции, потому что они, как и любые бандформирования будут интегрироваться в мирное население, вести полупартизанскую активность, уйдут за границу, и будут совершать набеги с территорий других стран».

Как поясняет эксперт, террористы ИГИЛ попытаются перейти в разряд бандитского подполья, для того, чтобы продолжить атаки на правительственные силы САР. И здесь, считает Александр Асафов, может пригодиться опыт России по обезвреживанию террористической угрозы в мирное время.

«Баз и ресурсов у террористов не осталось. Это уже не какое-то единое или распределенное формирование, которое существует как цельная организация. Террористическая активность от них высока, поскольку у них есть оружие на руках. Его количество, как и боекомплект, уменьшается, но пока оно есть. И, конечно, такие объекты, как трассы, нефтепроводы и места добычи находятся под террористической угрозой. Но так же, как под террористической угрозой находятся места в других странах, такие как аэропорты, судоходные порты и скопления граждан. Риск высокий, провокации и попытки терактов будут, и это будет работа для сил безопасности, спецслужб и полиции, опыт спецслужб Российской Федерации очень пригодится». – подчеркивает эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.