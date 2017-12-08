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В Госдуме резко осудили недопуск российских спортсменов на Олимпиаду
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    В Госдуме резко осудили недопуск российских спортсменов на Олимпиаду

    15:22  8 Декабря 2017  /обновлено: 15:22  08 Декабря 2017
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    В Госдуме резко осудили недопуск российских спортсменов на Олимпиаду

    Москва, 8 декабря. Государственная дума Российской Федерации считает решение исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) необоснованным и нарушающим права российских спортсменов. Об этом сообщается в заявлении нижней палаты парламента.  

    «Депутаты Госдумы считают принятое исполкомом комитетом МОК решение необоснованным, нарушающим права российским спортсменов, а также не отражающим реального положения дел в сфере противодействия использования допинга в российском спорте», — отмечается в сообщении.

    В заявлении также подчеркивается, что МОК нарушил собственный принцип недопустимости какой-либо дискриминации. 

    Депутаты Госдумы отметили, решение МОК является нарушением прав спортсменов как граждан. Невозможность выступить под национальным флагом, отметили в нижней палате парламента, является унижением для любого спортсмена, ведь эти люди гордятся тем, что представляют свою страну.

    Напомним, во вторник МОК постановил отказать российским спортсменам в возможности выступать на Олимпиаде в Пхенчане под национальным флагом России. Кроме того, МОК дисквалифицировал российский олимпийский комитет, а также постановил взыскать с России деньги, потраченные на расследование, приведшее к санкциям.  

    В Кремле, комментируя решение МОК, отметили, что главное — не поддаваться эмоциям, а приложить все усилия для защиты российских спортсменов.

    Автор: Федор Веснин
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    #госдума #мок #спортсмены #решение
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