В Госдуме резко осудили недопуск российских спортсменов на Олимпиаду

Москва, 8 декабря. Государственная дума Российской Федерации считает решение исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) необоснованным и нарушающим права российских спортсменов. Об этом сообщается в заявлении нижней палаты парламента.

«Депутаты Госдумы считают принятое исполкомом комитетом МОК решение необоснованным, нарушающим права российским спортсменов, а также не отражающим реального положения дел в сфере противодействия использования допинга в российском спорте», — отмечается в сообщении.

В заявлении также подчеркивается, что МОК нарушил собственный принцип недопустимости какой-либо дискриминации.

Депутаты Госдумы отметили, решение МОК является нарушением прав спортсменов как граждан. Невозможность выступить под национальным флагом, отметили в нижней палате парламента, является унижением для любого спортсмена, ведь эти люди гордятся тем, что представляют свою страну.

Напомним, во вторник МОК постановил отказать российским спортсменам в возможности выступать на Олимпиаде в Пхенчане под национальным флагом России. Кроме того, МОК дисквалифицировал российский олимпийский комитет, а также постановил взыскать с России деньги, потраченные на расследование, приведшее к санкциям.

В Кремле, комментируя решение МОК, отметили, что главное — не поддаваться эмоциям, а приложить все усилия для защиты российских спортсменов.