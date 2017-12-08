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Общество
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Россия
В Минобрнауки РФ ответили на предложение ввести в школах уроки дорожной безопасности
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    В Минобрнауки РФ ответили на предложение ввести в школах уроки дорожной безопасности

    15:27  8 Декабря 2017  /обновлено: 15:29  08 Декабря 2017
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    В Минобрнауки РФ ответили на предложение ввести в школах уроки дорожной безопасности

    Москва, 8 декабря. В министерстве образования и науки прокомментировали предложение ввести уроки безопасности на дорогах для школьников.

    В пресс-службе ведомства отметили, что проблема детского травматизма на дорогах требует особого внимания в системе образования, уроки по правилам безопасности необходимо ввести как отдельную дисциплину, пишет RT. Это соответствует федеральному государственному образовательному стандарту.

    Ранее сообщалось, что в Государственной Думе предложили ввести в российских школах уроки безопасности на дорогах. Знание основ правил дорожного движения будет способствовать снижению ДТП с участием детей, отметил автор инициативы Борис Чернышов. Депутат подчеркнул, что уроки должны вести инспекторы ГИБДД.

    В Минобрнауки РФ ответили на предложение ввести в школах уроки дорожной безопасности

    Автор: Алексей Громов
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    #госдума #гибдд #школа #минобрнауки рф
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