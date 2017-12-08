Замуровавший себя в микроволновке блогер из Британии едва не умер в погоне за лайками

Лондон, 8 декабря. Британский блогер решил провести эксперимент и попробовал замуровать свою голову в микроволновке, сообщили в экстренных службах Вулвергемптона в Великобритании.

Молодой человек с друзьями решили провести эксперимент для его блога. Британец надел на голову пакет и засунул ее в микроволновку. Друзья после этого залили свободное пространство шпаклевкой. Молодые люди хотели сделать слепок головы.

Однако шпаклевка стала застывать раньше, чем предполагалось, и блогер оказался в ловушке. Компания 1,5 часа пыталась вызволить друга из микроволновки, но безуспешно — на помощь вызвали спасателей.

«К тому моменту, когда нас вызвали, они уже полтора часа пытались его освободить, — рассказал Mirror представитель экстренных служб. — Как ни странно, этот молодой человек мог легко задохнуться или серьезно травмироваться».

К счастью, друзья догадались вставить в пакет трубку, чтобы блогер смог дышать. Бригада спасателей потратила целый час, чтобы вытащить его голову из ловушки.

We're seriously unimpressed ????.

Five of our firefighters were tied up for an hour this afternoon, freeing a YouTube pranker whose head had been 'cemented' inside a microwave oven. Read more: https://t.co/6bZReGuKQX (Photos © West Midlands Fire Service) pic.twitter.com/2ch2UhszeH — West Midlands Fire (@WestMidsFire) December 7, 2017

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