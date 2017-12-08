Замуровавший себя в микроволновке блогер из Британии едва не умер в погоне за лайками
Лондон, 8 декабря. Британский блогер решил провести эксперимент и попробовал замуровать свою голову в микроволновке, сообщили в экстренных службах Вулвергемптона в Великобритании.
Молодой человек с друзьями решили провести эксперимент для его блога. Британец надел на голову пакет и засунул ее в микроволновку. Друзья после этого залили свободное пространство шпаклевкой. Молодые люди хотели сделать слепок головы.
Однако шпаклевка стала застывать раньше, чем предполагалось, и блогер оказался в ловушке. Компания 1,5 часа пыталась вызволить друга из микроволновки, но безуспешно — на помощь вызвали спасателей.
«К тому моменту, когда нас вызвали, они уже полтора часа пытались его освободить, — рассказал Mirror представитель экстренных служб. — Как ни странно, этот молодой человек мог легко задохнуться или серьезно травмироваться».
К счастью, друзья догадались вставить в пакет трубку, чтобы блогер смог дышать. Бригада спасателей потратила целый час, чтобы вытащить его голову из ловушки.
We're seriously unimpressed ????.— West Midlands Fire (@WestMidsFire) December 7, 2017
Five of our firefighters were tied up for an hour this afternoon, freeing a YouTube pranker whose head had been 'cemented' inside a microwave oven. Read more: https://t.co/6bZReGuKQX (Photos © West Midlands Fire Service) pic.twitter.com/2ch2UhszeH
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