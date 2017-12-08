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Замуровавший себя в микроволновке блогер из Британии едва не умер в погоне за лайками
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    Замуровавший себя в микроволновке блогер из Британии едва не умер в погоне за лайками

    15:23  8 Декабря 2017  /обновлено: 15:24  08 Декабря 2017
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    Замуровавший себя в микроволновке блогер из Британии едва не умер в погоне за лайками

    Лондон, 8 декабря. Британский блогер решил провести эксперимент и попробовал замуровать свою голову в микроволновке, сообщили в экстренных службах Вулвергемптона в Великобритании.

    Молодой человек с друзьями решили провести эксперимент для его блога. Британец надел на голову пакет и засунул ее в микроволновку. Друзья после этого залили свободное пространство шпаклевкой. Молодые люди хотели сделать слепок головы.

    Однако шпаклевка стала застывать раньше, чем предполагалось, и блогер оказался в ловушке. Компания 1,5 часа пыталась вызволить друга из микроволновки, но безуспешно — на помощь вызвали спасателей. 

    «К тому моменту, когда нас вызвали, они уже полтора часа пытались его освободить, — рассказал Mirror представитель экстренных служб. — Как ни странно, этот молодой человек мог легко задохнуться или серьезно травмироваться».

    К счастью, друзья догадались вставить в пакет трубку, чтобы блогер смог дышать. Бригада спасателей потратила целый час, чтобы вытащить его голову из ловушки.

    Ранее в Москве произошел необычный случай. Из Москвы-реки на берег вышла женщина в спортивном костюме, голова которой была обмотана скотчем, передает «Свободная пресса».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #британия #спасатели #блогер #голова #пакет #микроволновка
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