Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Омич купил у мошенников несуществующий биткоин за 60 тыс. рублей
Спорт
Полузащитник «Балтики» может перейти в «Дженоа»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Полузащитник «Балтики» может перейти в «Дженоа»

    15:27  8 Декабря 2017  /обновлено: 15:27  08 Декабря 2017
    44

    Полузащитник «Балтики» может перейти в «Дженоа»

    Санкт-Петербург, 8 декабря. Полузащитник футбольного клуба из Калининграда «Балтика» Валерий Чуперка может продолжить карьеру в итальянском «Дженоа». Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

    Помимо генуэзцев на 25-летнего футболиста претендует португальский «Фейренси». Сообщается, что стоимость игрока, имеющего опыт выступления за сборную Молдавии, составить порядка 300 тысяч евро. 

    Чуперка стал игроком «Балтики» летом этого года, до этого он выступал в «Томи», «Анжи», «Краснодаре» и «Енисее».

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #футбол #балтика
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть