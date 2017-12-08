Полузащитник «Балтики» может перейти в «Дженоа»

Санкт-Петербург, 8 декабря. Полузащитник футбольного клуба из Калининграда «Балтика» Валерий Чуперка может продолжить карьеру в итальянском «Дженоа». Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

Помимо генуэзцев на 25-летнего футболиста претендует португальский «Фейренси». Сообщается, что стоимость игрока, имеющего опыт выступления за сборную Молдавии, составить порядка 300 тысяч евро.

Чуперка стал игроком «Балтики» летом этого года, до этого он выступал в «Томи», «Анжи», «Краснодаре» и «Енисее».