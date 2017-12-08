Лавров: США провоцируют КНДР на очередную авантюру

Вена, 8 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Северная Корея многократно говорила о необходимости гарантий безопасности со стороны США.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД ОБСЕ Лавров высказал мнение, что Вашингтон намеренно пытался спровоцировать «очередную авантюру» со стороны Пхеньяна.

«Соединенные Штаты действовали так, как будто намеренно хотели его спровоцировать на очередную авантюру. Сейчас, конечно, будет труднее создавать условия для возобновления диалога. Нам северокорейцы не раз говорили, что им нужны гарантии безопасности», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Напомним, что 29 ноября КНДР провела первый с 15 сентября запуск ракеты «Хвансон-15». В декабре США должны провести масштабные совместные учения с ВВС Южной Кореи.

Ранее Лавров заявил о намерении Украины «похоронить» минские соглашения. По словам министра, украинская сторона хочет для этого использовать тему миротворцев. Он также напомнил, что «Минск-2» подразумевают работу миссии ОБСЕ, передвижения которых должны согласовываться со сторонами, на чьей территории они находятся.