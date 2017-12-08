Китайский автоконцерн Foton привезет в Россию две новые модели в 2018 году

Москва, 8 декабря. Китайский автоконцерн Foton выводит на российский рынок массивный кроссовер в дизельной модификации Sauvana и модель Gratour, сообщили эксперты «Автостат».

В 2018 году на отечественном автомобильном рынке появятся компактный Gratour и дизельная модификация кроссовера Sauvana. Первая модель будет предложена в нескольких вариантах кузова. Минивэн получил полуторалитровый мотор, его мощность составляет 115 лошадиных сил.

Китайские инженеры оснастят Sauvana мотором Cummins IFS2,8 с полным приводом. Кроссовер сможет выдавать 177 лошадок. Ранее эксперты сообщили, что в России выросли объемы продаж автомобилей класса люкс.