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Китайский автоконцерн Foton привезет в Россию две новые модели в 2018 году
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    Китайский автоконцерн Foton привезет в Россию две новые модели в 2018 году

    15:16  8 Декабря 2017  /обновлено: 15:17  08 Декабря 2017
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    Китайский автоконцерн Foton привезет в Россию две новые модели в 2018 году

    Москва, 8 декабря. Китайский автоконцерн Foton выводит на российский рынок массивный кроссовер в дизельной модификации Sauvana и модель Gratour, сообщили эксперты «Автостат».  

    В 2018 году на отечественном автомобильном рынке появятся компактный Gratour и дизельная модификация кроссовера Sauvana. Первая модель будет предложена в нескольких вариантах кузова. Минивэн получил полуторалитровый мотор, его мощность составляет 115 лошадиных сил.

    Китайские инженеры оснастят Sauvana мотором Cummins IFS2,8 с полным приводом. Кроссовер сможет выдавать 177 лошадок. Ранее эксперты сообщили, что в России выросли объемы продаж автомобилей класса люкс

    Китайский автоконцерн Foton привезет в Россию две новые модели в 2018 году

    Автор: Ирина Селезнева
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    #foton
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