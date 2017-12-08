Боевики ИГ казнили несколько человек в Даръа за «оскорбление религии»

Даръа, 8 декабря. Боевики «Исламского государства»1 устроили показательные казни в двух городах провинции Даръа.

Сирийские правозащитники сообщили, что боевики группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид» (входит в состав запрещенной в России террористической организации «Исламское государство») казнили двух человек в населенном пункте Сахм Аль-Джулан и еще троих в городе Тасил, который расположен в долине реки Ярмук.

Шариатский суд обвинил молодых людей в «оскорблении бога», а также в сотрудничестве с оппозиционным альянсом «Свободная сирийская армия». Приговоры были исполнены прилюдно на центральных площадях населенных пунктов, сообщает источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.