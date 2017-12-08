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Общество
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Новости Сирии
Боевики ИГ казнили несколько человек в Даръа за «оскорбление религии»
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    Боевики ИГ казнили несколько человек в Даръа за «оскорбление религии»

    14:59  8 Декабря 2017  /обновлено: 14:59  08 Декабря 2017
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    Боевики ИГ казнили несколько человек в Даръа за «оскорбление религии»

    Даръа, 8 декабря. Боевики «Исламского государства»1 устроили показательные казни в двух городах провинции Даръа.

    Сирийские правозащитники сообщили, что боевики группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид» (входит в состав запрещенной в России террористической организации «Исламское государство») казнили двух человек в населенном пункте Сахм Аль-Джулан и еще троих в городе Тасил, который расположен в долине реки Ярмук.

    Шариатский суд обвинил молодых людей в «оскорблении бога», а также в сотрудничестве с оппозиционным альянсом «Свободная сирийская армия». Приговоры были исполнены прилюдно на центральных площадях населенных пунктов, сообщает источник.

    Боевики ИГ казнили несколько человек в Даръа за «оскорбление религии»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #даръа #казнь
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