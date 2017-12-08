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Бывшей жене Джигарханяна могут предъявить обвинения еще по двум статьям
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    Бывшей жене Джигарханяна могут предъявить обвинения еще по двум статьям

    15:23  8 Декабря 2017  /обновлено: 15:24  08 Декабря 2017
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    Бывшей жене Джигарханяна могут предъявить обвинения еще по двум статьям

    Москва, 8 декабря. Бывшей жене известного российского режиссера и актера Армена Джигарханяна в скором времени могут предъявить обвинения по новым уголовным делам. Как стало известно Федеральному агентству новостей, речь идет об ответственности за похищение документов, а также мошенничестве.

    Напомним, в четверг стало известно, что следователи уже предъявили Виталине Цымбалюк-Романовской обвинения в нарушении неприкосновенности частной жизни. Как рассказал адвокат актера, факт того, женщина собирала и распространяла сведения о личной и семейной жизни Джигарханяна без его согласия, уже доказан. Эту информацию Цымбалюк-Романовская впоследствии передавала журналистам.

    Теперь бывшую жену актера может ждать ответственность и за украденный паспорт Джигарханяна (статья о похищении или повреждении документов). Кроме того, в настоящее время прокуратура также занимается согласованием и уголовного дела по статье о мошенничестве. В этом отношении проверяется информация о том, что Цымбалюк-Романовская снимала деньги со счетов Народного артиста СССР, а также приобрела квартиру.  

    Напомним, в октябре 82-летний актер и режиссер Армен Джигарханян выступил с заявлением, рассказав, что жена «причинила ему много боли». Их брак, длившейся меньше года, был расторгнут. 

    Автор: Федор Веснин
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    #уголовное дело #мошенничество #жена #джигарханян
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