Бывшей жене Джигарханяна могут предъявить обвинения еще по двум статьям

Москва, 8 декабря. Бывшей жене известного российского режиссера и актера Армена Джигарханяна в скором времени могут предъявить обвинения по новым уголовным делам. Как стало известно Федеральному агентству новостей, речь идет об ответственности за похищение документов, а также мошенничестве.

Напомним, в четверг стало известно, что следователи уже предъявили Виталине Цымбалюк-Романовской обвинения в нарушении неприкосновенности частной жизни. Как рассказал адвокат актера, факт того, женщина собирала и распространяла сведения о личной и семейной жизни Джигарханяна без его согласия, уже доказан. Эту информацию Цымбалюк-Романовская впоследствии передавала журналистам.

Теперь бывшую жену актера может ждать ответственность и за украденный паспорт Джигарханяна (статья о похищении или повреждении документов). Кроме того, в настоящее время прокуратура также занимается согласованием и уголовного дела по статье о мошенничестве. В этом отношении проверяется информация о том, что Цымбалюк-Романовская снимала деньги со счетов Народного артиста СССР, а также приобрела квартиру.

Напомним, в октябре 82-летний актер и режиссер Армен Джигарханян выступил с заявлением, рассказав, что жена «причинила ему много боли». Их брак, длившейся меньше года, был расторгнут.