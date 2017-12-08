Милонов предложил запретить живые елки на Новый год

Москва, 8 декабря. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что елочные базары наносят сильный ущерб экологии. В связи с этим он предлагает продавать елки в горшках на новогодних базарах.

По словам Милонова, после Нового года на свалках и помойках оказываются сотни тысяч елей. В законопроекте депутат собирается предложить россиянам альтернативу – ели в горшках. Милонов утверждает, что в таком случае после праздников люди будут высаживать купленные растения в лесу и, таким образом, спасать экологию, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Кроме того, Милонов надеется, что законопроект будет стимулировать производство искусственных елей. Он отметил, что сегодня живая и искусственная елки стоят одинаково, однако искусственная будет радовать семью в течение долгих лет.

«А если кто-то хочет поставить себе в квартиру именно живую елку — пускай покупает себе дерево, у которого будет шанс быть высаженным в лесу или в клумбе перед домом», — заявил депутат.

Ранее Виталий Милонов предлагал ответить на «подлый удар» МОК отказом российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.