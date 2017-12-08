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Спорт
ГД РФ призвала прекратить практику голословных обвинений в адрес спортсменов России
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    ГД РФ призвала прекратить практику голословных обвинений в адрес спортсменов России

    14:57  8 Декабря 2017  /обновлено: 14:57  08 Декабря 2017
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    ГД РФ призвала прекратить практику голословных обвинений в адрес спортсменов России

    Москва, 8 декабря. Госдума приняла заявление, в котором призвала прекратить практику голословных обвинений в адрес российских спортсменов и политического вмешательства в сферу спорта. 

    «Государственная дума призывает прекратить практику различного рода голословных обвинений в адрес российских спортсменов и политического вмешательства в сферу спорта. Спорт должен быть вне политики», — подчеркивается в заявлении палаты в ответ на решение МОК.

    Парламентарии считают «недопустимым нарушение антидопинговых правил», подчеркивая, что «разделяют позицию о необходимости проведения постоянного и независимого допинг-контроля в отношении российских спортсменов, в том числе паралимпийцев». Вместе с тем депутаты напоминают, что соответствующими международными спортивными организациями уже реализован комплекс антидопинговых мер, а также устранены нарушения функционирования национальной системы противодействия допингу в спорте.

    Депутаты Госдумы РФ заявили, что намерены и в дальнейшем принимать меры по совершенствованию законодательства РФ в целях противодействия использованию допинга в российском спорте.

    Ранее сообщалось, что вице-премьеру Виталию Мутко и министру спорта Павлу Колобкову уже дано поручение «разработать план поддержки спортсменов, которые поедут на Олимпиаду».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #госдума #ои-2018 #олимпиада-2018
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