ГД РФ призвала прекратить практику голословных обвинений в адрес спортсменов России

Москва, 8 декабря. Госдума приняла заявление, в котором призвала прекратить практику голословных обвинений в адрес российских спортсменов и политического вмешательства в сферу спорта.

«Государственная дума призывает прекратить практику различного рода голословных обвинений в адрес российских спортсменов и политического вмешательства в сферу спорта. Спорт должен быть вне политики», — подчеркивается в заявлении палаты в ответ на решение МОК.

Парламентарии считают «недопустимым нарушение антидопинговых правил», подчеркивая, что «разделяют позицию о необходимости проведения постоянного и независимого допинг-контроля в отношении российских спортсменов, в том числе паралимпийцев». Вместе с тем депутаты напоминают, что соответствующими международными спортивными организациями уже реализован комплекс антидопинговых мер, а также устранены нарушения функционирования национальной системы противодействия допингу в спорте.

Депутаты Госдумы РФ заявили, что намерены и в дальнейшем принимать меры по совершенствованию законодательства РФ в целях противодействия использованию допинга в российском спорте.

Ранее сообщалось, что вице-премьеру Виталию Мутко и министру спорта Павлу Колобкову уже дано поручение «разработать план поддержки спортсменов, которые поедут на Олимпиаду».