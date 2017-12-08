Кадыров заявил об угрозе «широкомасштабной войны» после решения Трампа по Иерусалиму

Грозный, 8 декабря. Израилю грозит широкомасштабная война после решения президента США Дональда Трампа сделать Иерусалим столицей этой страны, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров прокомментировал решение Трампа по статусу Иерусалима.

«Своим, мягко говоря, неадекватным решением Трамп ввергает израильское государство в пучину кровавого противостояния, которое грозит теперь этой стране новой, более мощной и организованной интифадой, — констатировал чеченский лидер. — То есть широкомасштабной войной…»

Он назвал этот шаг Вашингтона «ударом в спину» для тех стран, которые в течение долгого времени пытались урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке.