Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Омич купил у мошенников несуществующий биткоин за 60 тыс. рублей
Политика
Кадыров заявил об угрозе «широкомасштабной войны» после решения Трампа по Иерусалиму
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кадыров заявил об угрозе «широкомасштабной войны» после решения Трампа по Иерусалиму

    14:56  8 Декабря 2017  /обновлено: 14:56  08 Декабря 2017
    226

    Кадыров заявил об угрозе «широкомасштабной войны» после решения Трампа по Иерусалиму

    Грозный, 8 декабря. Израилю грозит широкомасштабная война после решения президента США Дональда Трампа сделать Иерусалим столицей этой страны, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров прокомментировал решение Трампа по статусу Иерусалима.

    «Своим, мягко говоря, неадекватным решением Трамп ввергает израильское государство в пучину кровавого противостояния, которое грозит теперь этой стране новой, более мощной и организованной интифадой, — констатировал чеченский лидер. — То есть широкомасштабной войной…» 

    Кадыров заявил об угрозе «широкомасштабной войны» после решения Трампа по Иерусалиму

    Он назвал этот шаг Вашингтона «ударом в спину» для тех стран, которые в течение долгого времени пытались урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке.

    «Теперь исчезли последние сомнения в том, кто создал террористический плацдарм на территории Ирака и Сирии для установления своего «миропорядка», — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #трамп #израиль #кадыров #война #иерусалим #статус
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть