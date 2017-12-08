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Ученые обнаружили два гена гомосексуальности
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    Ученые обнаружили два гена гомосексуальности

    14:43  8 Декабря 2017  /обновлено: 14:43  08 Декабря 2017
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    Ученые обнаружили два гена гомосексуальности

    Лондон, 8 декабря. Международная группа ученых объяснила, почему некоторые мужчины становятся гомосексуалами.

    Специалисты считают, что причина кроется в генетике, а воспитание ребенка и пропаганда по телевизору не играют большую роль в выборе сексуальной ориентации человека, передает «Свободная пресса».

    Свои выводы эксперты подтвердили результатами исследования, в котором участвовали 1109 гомосексуальных и 1231 гетеросексуальных представителей мужского пола. Эксперимент показал, что одна из «областей гомосексуальности» кроется в 13-й хромосоме, а другая — в 14-й, передает «ФедералПресс».

    Ранее американским ученым удалось выяснить, откуда в мире берутся гомосексуалы. В частности, исследователи из Калифорнийского университета сообщили, что геями не рождаются, а становятся из-за воздействия негативной среды.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #ученые #лгбт
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