Ученые обнаружили два гена гомосексуальности

Лондон, 8 декабря. Международная группа ученых объяснила, почему некоторые мужчины становятся гомосексуалами.

Специалисты считают, что причина кроется в генетике, а воспитание ребенка и пропаганда по телевизору не играют большую роль в выборе сексуальной ориентации человека, передает «Свободная пресса».

Свои выводы эксперты подтвердили результатами исследования, в котором участвовали 1109 гомосексуальных и 1231 гетеросексуальных представителей мужского пола. Эксперимент показал, что одна из «областей гомосексуальности» кроется в 13-й хромосоме, а другая — в 14-й, передает «ФедералПресс».

Ранее американским ученым удалось выяснить, откуда в мире берутся гомосексуалы. В частности, исследователи из Калифорнийского университета сообщили, что геями не рождаются, а становятся из-за воздействия негативной среды.