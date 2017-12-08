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«Много крика»: эксперт рассказал, чем обернется решение Трампа по Иерусалиму
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    «Много крика»: эксперт рассказал, чем обернется решение Трампа по Иерусалиму

    14:55  8 Декабря 2017  /обновлено: 14:56  08 Декабря 2017
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    «Много крика»: эксперт рассказал, чем обернется решение Трампа по Иерусалиму

    Москва, 8 декабря. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Пока заявление лидера США о статусе святого города не нашло поддержки, однако эксперт убежден, что это не приведет к реальным негативным последствиям для отношений Штатов с другими странами.

    Сатановский также выразил уверенность, что следом за переездом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим последует переезд посольств других стран.

    «Когда посольство США переедет, понятно, что за американцами пойдут очень и очень многие», — сообщил эксперт.

    Кроме того, Сатановский считает, что решение президента США Дональда Трампа фактически признать Иерусалим столицей Израиля не приведет к реальным негативным последствиям для Соединенных Штатов.

    «Ближневосточные арабские страны возмущаются по любому поводу — всегда много крика, много бессмысленных угроз. На самом деле, никогда это ничем не кончалось. США прекрасно это видят», — заявил он в интервью информационному агенству Инфокс.

    Всерьез, по его мнению, можно воспринимать негативную реакцию только лидера  Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, однако «и у него это никогда ничем конкретным не заканчивалось».

    Ранее стало известно, что власти Палестины в знак протеста отказались проводить встречу между лидером автономии Махмудом Аббасом и вице-президентом США Майком Пенсом. Белый дом в ответ призвал палестинцев не делать этого, назвав отмену переговоров контрпродуктивной.

    Свое недовольство заявлением Трампа о статусе Иерусалим выразили и другие страны. Так, Иран заявил о возможном возобновлении вооруженной борьбы за отделение палестинских территорий. В Иордании решение Трампа назали «нарушением международного права», а в Саудовской Аравии — «безответственным и неоправданным шагом».

    Поддержку палестинцам минувшей ночью выразили в Турции, Египте и Иордании. Участники акций выступили с требованием от Вашингтона отказаться от признания Иерусалима столицей Израиля.

    Пока на Западном берегу реки Иордан не утихают протесты. Ранее медики сообщили, что число раненных в результате столкновений палестинцев и военными Израиля превысило сто человек. Сегодня медслужбы сообщили о 40 пострадавших.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #трамп #израиль #иерусалим
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