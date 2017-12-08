Лавров уличил США в «плохом воспитании» Киева

Москва, 8 декабря. Россия сожалеет, что западные страны, особенно США, не ведут с Киевом воспитательную работу, Москва призывает Вашингтон осознать свою ответственность, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции в Вене по итогам участия в заседании Совета глав МИД ОБСЕ.

Такое заявление российской стороны последовало в ответ на неоднократные заявления министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который призывал отказаться от Минских договоренностей, подчеркивая, что ВСУ в скором времени нарастят потенциал и смогут решить ситуацию в Донбассе без «Минска-2».

Лавров, назвав США главным куратором украинской власти, призвал Вашингтон осознать свою ответственность и призвать «своих подопечных» к ответственности, чтобы подобные заявления не повторялись впредь.

«Пока подобной воспитательной работы с киевскими властями западные кураторы не проводят», — отметил Лавров.

Ранее Сергей Лавров призвал Киев начать прямые переговоры с Луганском и Донецком.