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Общество
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Политика
Лавров уличил США в «плохом воспитании» Киева
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    Лавров уличил США в «плохом воспитании» Киева

    14:38  8 Декабря 2017  /обновлено: 14:38  08 Декабря 2017
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    Лавров уличил США в «плохом воспитании» Киева

    Москва, 8 декабря. Россия сожалеет, что западные страны, особенно США, не ведут с Киевом воспитательную работу, Москва призывает Вашингтон осознать свою ответственность, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции в Вене по итогам участия в заседании Совета глав МИД ОБСЕ.

    Такое заявление российской стороны последовало в ответ на неоднократные заявления министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который призывал отказаться от Минских договоренностей, подчеркивая, что ВСУ в скором времени нарастят потенциал и смогут решить ситуацию в Донбассе без «Минска-2».

    Лавров, назвав США главным куратором украинской власти, призвал Вашингтон осознать свою ответственность и призвать «своих подопечных» к ответственности, чтобы подобные заявления не повторялись впредь.

    «Пока подобной воспитательной работы с киевскими властями западные кураторы не проводят», — отметил Лавров.

    Ранее Сергей Лавров призвал Киев начать прямые переговоры с Луганском и Донецком.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #донбасс #украина #лавров #мид рф
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