Медики назвали число раненных в столкновениях на Западном берегу реки Иордан

Газа, 8 декабря. Медики сообщили о десятках пострадавших в результате беспорядков на Западном берегу реки Иордан. По последним данным, в столкновениях палестинцев с израильскими военными пострадали 40 человек.

Накануне представители медицинских служб сообщали о том, что число получивших ранения палестинцев превысило сто человек.

Представитель Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха уточнил, что речь идет о 104 пострадавших, четверо из них ранены обычными пулями, а 18 – резиновыми. Кроме того, 75 человек пострадали в результате применения слезоточивого газа, а семь человек получили травмы в результате ударов или падений.

Напомним, протесты вспыхнули после заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.





