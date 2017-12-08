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Медики назвали число раненных в столкновениях на Западном берегу реки Иордан
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    Медики назвали число раненных в столкновениях на Западном берегу реки Иордан

    14:34  8 Декабря 2017  /обновлено: 14:34  08 Декабря 2017
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    Медики назвали число раненных в столкновениях на Западном берегу реки Иордан

    Газа, 8 декабря. Медики сообщили о десятках пострадавших в результате беспорядков на Западном берегу реки Иордан. По последним данным, в столкновениях палестинцев с израильскими военными пострадали 40 человек.

    Накануне представители медицинских служб сообщали о том, что число получивших ранения палестинцев превысило сто человек.

    Представитель Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха уточнил, что речь идет о 104 пострадавших, четверо из них ранены обычными пулями, а 18 – резиновыми. Кроме того, 75 человек пострадали в результате применения  слезоточивого газа, а семь человек получили травмы в результате ударов или падений. 

    Напомним, протесты вспыхнули после заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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    #израиль #протесты #пострадавшие #палестина
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