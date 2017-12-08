Работа на опережение: чем Россия ответит Илону Маску

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» и ракетно-космический центр «Прогресс» начинают разработку многоразовой ракеты среднего класса. Она должна стать ответом на созданный в США носитель Falcon 9. У России есть технический задел и есть мозги для создания многоразовой первой ступени, но нужно разрабатывать и что-то новое, работать на опережение, тогда РФ удастся обогнать Маска с его Falcon, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей академик российской Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков.

Сообщается, что создание многоразовой первой ступени позволит производить пуск ракеты как с Байконура, так и с космодрома Восточный и даже плавучего космодрома в Тихом океане — по программе «Морской старт».

«В ближайшее время в инициативном порядке будут рассмотрены вопросы многоразового использования первой ступени как самой дорогой части носителя. По результатам будут приняты решения о продолжении работ», — рассказали в пресс-службе РКК «Энергия».

В настоящее время представители российской космонавтики еще не решили, как именно будет производиться посадка первой ступени — при помощи реактивных тормозных двигателей или же по старинке — с помощью парашюта.

«России нужны многоразовые первые ступени, потому что их повторное использование значительно снижает затраты на пусковые услуги в целом. Нужно отметить, что на мировом рынке цена запуска российских ракетоносителей не такая уж низкая, поэтому нужно искать резервы и снижать цену, чтобы не проиграть нашим конкурентам. Тому же Маску с его Falcon 9. У нас еще с советских времен остался задел. Этот вопрос рассматривался не один раз, и даже проводились научно-исследовательские работы в этом направлении. В частности, предполагалось возвращать первые ступени ракетно-космической системы «Энергия», — поясняет Железняков.

Тем не менее собеседник ФАН не уверен, что в ближайшее время весь технический задел можно будет использовать. Для начала необходимо поднять документацию, провести обновление материальной базы и только тогда российские инженеры смогут создать конкурентоспособную систему.

«Какое-то время уйдет на подгонку советских систем под современные реалии, и многое будет зависеть от того, какие мы силы к этому привлечем. Скажется и реализация заявленных в настоящее время крупномасштабных проектов. Дело в том, что в последнее время из уст представителей «Роскосмоса» и РКК «Энергия» звучит довольно много заявлений о проектах, которые предполагается реализовать в ближайшее время. Это и «Союз-5» и сверхтяжелая ракета, и космическая станция на орбите Луны», — продолжает эксперт.

Он также отмечает, что российская ракетно-космическая отрасль не сможет одновременно потянуть все эти проекты и придется выставлять их приоритет, где, по мнению академика, первое место должна занимать многоразовая первая ступень.