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Работа на опережение: чем Россия ответит Илону Маску
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    Работа на опережение: чем Россия ответит Илону Маску

    17:02  8 Декабря 2017  /обновлено: 17:03  08 Декабря 2017
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    Работа на опережение: чем Россия ответит Илону Маску

    Ракетно-космическая корпорация «Энергия» и ракетно-космический центр «Прогресс» начинают разработку многоразовой ракеты среднего класса. Она должна стать ответом на созданный в США носитель Falcon 9. У России есть технический задел и есть мозги для создания многоразовой первой ступени, но нужно разрабатывать и что-то новое, работать на опережение, тогда РФ удастся обогнать Маска с его Falcon, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей академик российской Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков.

    Сообщается, что создание многоразовой первой ступени позволит производить пуск ракеты как с Байконура, так и с космодрома Восточный и даже плавучего космодрома в Тихом океане — по программе «Морской старт».

    «В ближайшее время в инициативном порядке будут рассмотрены вопросы многоразового использования первой ступени как самой дорогой части носителя. По результатам будут приняты решения о продолжении работ», — рассказали в пресс-службе РКК «Энергия».

    Возвращаемая первая ступень ракеты Falcon-9 компании SpaceX

    В настоящее время представители российской космонавтики еще не решили, как именно будет производиться посадка первой ступени — при помощи реактивных тормозных двигателей или же по старинке — с помощью парашюта.

    «России нужны многоразовые первые ступени, потому что их повторное использование значительно снижает затраты на пусковые услуги в целом. Нужно отметить, что на мировом рынке цена запуска российских ракетоносителей не такая уж низкая, поэтому нужно искать резервы и снижать цену, чтобы не проиграть нашим конкурентам. Тому же Маску с его Falcon 9. У нас еще с советских времен остался задел. Этот вопрос рассматривался не один раз, и даже проводились научно-исследовательские работы в этом направлении. В частности, предполагалось возвращать первые ступени ракетно-космической системы «Энергия», — поясняет Железняков.

    Тем не менее собеседник ФАН не уверен, что в ближайшее время весь технический задел можно будет использовать. Для начала необходимо поднять документацию, провести обновление материальной базы и только тогда российские инженеры смогут создать конкурентоспособную систему.

    «Какое-то время уйдет на подгонку советских систем под современные реалии, и многое будет зависеть от того, какие мы силы к этому привлечем. Скажется и реализация заявленных в настоящее время крупномасштабных проектов. Дело в том, что в последнее время из уст представителей «Роскосмоса» и РКК «Энергия» звучит довольно много заявлений о проектах, которые предполагается реализовать в ближайшее время. Это и «Союз-5» и сверхтяжелая ракета, и космическая станция на орбите Луны», — продолжает эксперт.

    Взлет ракеты "Союз"

    Он также отмечает, что российская ракетно-космическая отрасль не сможет одновременно потянуть все эти проекты и придется выставлять их приоритет, где, по мнению академика, первое место должна занимать многоразовая первая ступень.

    «В любом случае такие разработки нужно вести. Есть задел, есть мозги и деньги наверно найдутся, но нужно не просто повторять и догонять конкурентов, необходимо создавать что-то новое, что позволит обогнать Маска, так как он тоже не будет стоять на месте. Это сейчас он разработал и уже начал эксплуатировать свой Falcon, но у него в планах и другие разработки, которые и дальше будут снижать стоимость услуг. Тут и возврат второй ступни, и головного обтекателя. Так что главное для нас не стоить на месте», — заключил Железняков.

    Автор: Сергей Чемеков
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    #россия #сша #ракета #falcon 9 #саоюз #многоразовая первая ступень
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