Подачу заявления в загс через Интернет упростят для россиян

Москва, 8 декабря. Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, согласно которому упрощается процедура подачи заявления в закс через Интернет.

Законопроект об упрощении подачи заявления в закс через Сеть был принят в третьем, окончательном, чтении.

Теперь россиянам не нужно предоставлять копии документов, удостоверяющих личность, а также свидетельство о расторжении предыдущего брака. Однако это справедливо только для тех пар, которые осуществляют подачу заявления в закс через Интернет.

Достоверность документов будет проверяться в момент личной явки для регистрации брака. Новый федеральный закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

В конце ноября этого года стало известно, что свадьба наследника британского трона принца Гарри и его невесты Меган Маркл состоится в Виндзорском замке в мае 2018 года.