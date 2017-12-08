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Общество
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Россия
Подачу заявления в загс через Интернет упростят для россиян
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    Подачу заявления в загс через Интернет упростят для россиян

    14:39  8 Декабря 2017  /обновлено: 14:40  08 Декабря 2017
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    Подачу заявления в загс через Интернет упростят для россиян

    Москва, 8 декабря. Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, согласно которому упрощается процедура подачи заявления в закс через Интернет.

    Законопроект об упрощении подачи заявления в закс через Сеть был принят в третьем, окончательном, чтении.

    Теперь россиянам не нужно предоставлять копии документов, удостоверяющих личность, а также свидетельство о расторжении предыдущего брака. Однако это справедливо только для тех пар, которые осуществляют подачу заявления в закс через Интернет.

    Подачу заявления в загс через Интернет упростят для россиян

    Достоверность документов будет проверяться в момент личной явки для регистрации брака. Новый федеральный закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

    В конце ноября этого года стало известно, что свадьба наследника британского трона принца Гарри и его невесты Меган Маркл состоится в Виндзорском замке в мае 2018 года. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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