ИГИЛ устроило засаду «Джебхат на-Нусре» и уничтожило 30 боевиков

Хама, 8 декабря. Боевики «Исламского государства»1 захватили несколько населенных пунктов в провинциях Хама и Идлиб.

Сирийские источники сообщили, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) воспользовались очередным отступлением «Джебхат ан-Нусры1» (запрещенная в России террористическая организация) и устроили засаду на пути следования джихадистов.

Отряд «Джебхат ан-Нусры» был практически полностью уничтожен перекрестным огнем, отмечается со ссылкой на подконтрольные «Халифату» медиа-каналы. В ходе перестрелки ликвидировано не менее 28 боевиков, несколько десятков получили ранения, включая тяжелые.

После нападения игиловцам удалось установить контроль над рядом населенных пунктов, оставленных «Ан-Нусрой».

1 Организация запрещена на территории РФ.