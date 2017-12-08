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Общество
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Новости Сирии
ИГИЛ устроило засаду «Джебхат на-Нусре» и уничтожило 30 боевиков
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    ИГИЛ устроило засаду «Джебхат на-Нусре» и уничтожило 30 боевиков

    14:47  8 Декабря 2017  /обновлено: 14:48  08 Декабря 2017
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    ИГИЛ устроило засаду «Джебхат на-Нусре» и уничтожило 30 боевиков

    Хама, 8 декабря. Боевики «Исламского государства»1 захватили несколько населенных пунктов в провинциях Хама и Идлиб.

    Сирийские источники сообщили, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) воспользовались очередным отступлением «Джебхат ан-Нусры1» (запрещенная в России террористическая организация) и устроили засаду на пути следования джихадистов.

    Отряд «Джебхат ан-Нусры» был практически полностью уничтожен перекрестным огнем, отмечается со ссылкой на подконтрольные «Халифату» медиа-каналы. В ходе перестрелки ликвидировано не менее 28 боевиков, несколько десятков получили ранения, включая тяжелые.

    После нападения игиловцам удалось установить контроль над рядом населенных пунктов, оставленных «Ан-Нусрой».

    ИГИЛ устроило засаду «Джебхат на-Нусре» и уничтожило 30 боевиков

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #хама #игил #идлиб #джебхат ан-нусра
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