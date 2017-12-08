Недолго эта песенка будет звучать: в Госдуме отреагировали на новый гимн ВСУ

Новым гимном Вооруженных сил Украины станет осовремененный марш «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России). По словам депутата Верховной рады Андрея Денисенко, это «песня, с которой солдаты Украинской повстанческой армии (УПА1, запрещена в России) дали бой сталинской орде». В Госдуме призвали Киев не тешить себя иллюзиями, так как «песенка будет звучать недолго».

Обсуждая в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» новый гимн украинской армии, депутат Госдумы Олег Нилов заявил:

«Если гимн Украины начинается со слов «Ще не вмерла Україна» («Еще не умерла Украина»), то многоточие можно ставить любое, но концовка все равно будет невеселая», — считает парламентарий.

Его перебил председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан, заявив, что на Украине «постепенно рождается политическая нация, а чтобы у нее были основы и ориентиры, создаются определенные патриотические песни и фильмы».

Нилов в ответ обратил внимание на тяжелое экономическое положение Украины, вспомнив, что несколько дней назад сообщалось даже о дефиците национального продукта — сала.

«Песни есть, барабаны есть, а где сало? Сало вы уже завозите из Германии. Достучались, доигрались, уже сала нет для народа. Поэтому недолго эта песенка будет звучать», — ответил Олег Нилов.

1 Организация запрещена на территории РФ.