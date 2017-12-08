Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин: Производство СПГ не должно ослабить позиции России на рынке
Украина
Недолго эта песенка будет звучать: в Госдуме отреагировали на новый гимн ВСУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Недолго эта песенка будет звучать: в Госдуме отреагировали на новый гимн ВСУ

    16:39  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:40  08 Декабря 2017
    422

    Недолго эта песенка будет звучать: в Госдуме отреагировали на новый гимн ВСУ

    Новым гимном Вооруженных сил Украины станет осовремененный марш «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России). По словам депутата Верховной рады Андрея Денисенко, это «песня, с которой солдаты Украинской повстанческой армии (УПА1, запрещена в России) дали бой сталинской орде». В Госдуме призвали Киев не тешить себя иллюзиями, так как «песенка будет звучать недолго».

    Обсуждая в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» новый гимн украинской армии, депутат Госдумы Олег Нилов заявил:

    «Если гимн Украины начинается со слов «Ще не вмерла Україна» («Еще не умерла Украина»), то многоточие можно ставить любое, но концовка все равно будет невеселая», — считает парламентарий.

    Его перебил председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан, заявив, что на Украине «постепенно рождается политическая нация, а чтобы у нее были основы и ориентиры, создаются определенные патриотические песни и фильмы».

    Нилов в ответ обратил внимание на тяжелое экономическое положение Украины, вспомнив, что несколько дней назад сообщалось даже о дефиците национального продукта — сала.

    «Песни есть, барабаны есть, а где сало? Сало вы уже завозите из Германии. Достучались, доигрались, уже сала нет для народа. Поэтому недолго эта песенка будет звучать», — ответил Олег Нилов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть