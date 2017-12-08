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Новости Сирии
Сирия свободна от террористов ИГИЛ: о том, как ВКС РФ вывели армию САР на путь победы
Новости Сирии
Сирия свободна от террористов ИГИЛ: о том, как ВКС РФ вывели армию САР на путь победы
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    Сирия свободна от террористов ИГИЛ: о том, как ВКС РФ вывели армию САР на путь победы

    14:31  8 Декабря 2017
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    Сирия свободна от ИГИЛ: о том, как ВКС РФ вывели армию САР на путь победы

    Генерал-полковник Сергей Рудской, руководитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России, заявил о том, что Сирия теперь полностью свободна от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и что, соответственно, задача российских ВКС в рамках борьбы с данной террористической организацией в САР успешно выполнена. Также отмечалось, что операция авиационной группировки РФ на территории арабской республики является по-настоящему беспрецедентной в виду высокой интенсивности и результативности боевых вылетов российских самолетов.

    Так, согласно данным Министерства обороны РФ, за последнюю неделю ВКС нанесли больше 1300 авиаударов по объектам ИГ1 и «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ), проведя порядка 550 вылетов. Благодаря активной воздушной поддержке правительственная Сирийская арабская армия (САА) смогла полностью зачистить от отрядов ИГИЛ1 западный берег реки Евфрат на юге провинции Дейр-эз-Зор, а также освободить от террористов «Ан-Нусры» ключевой города Рахаджан к северо-востоку от Хамы.

    ВКС РФ

    Теперь «Исламское государство» как квазиобразование фактически прекратило свое существование. В отдельных районах страны пока сохраняются незначительные очаги сопротивления, однако их участь предрешена. По мнению политолога и кандидата исторических наук Владимира Шаповалова, это стало возможным именно благодаря появлению в Сирии ВКС РФ. Об этом он рассказал в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН).

    «Операция завершена, и территория Сирия освобождена от ИГ. Эту победу, безусловно, трудно переоценить, поскольку она кардинальным образом меняет ситуацию не только в САР, но и на Ближнем Востоке, и даже в целом — во всем мире: уничтожено основное звено самой крупной за последние десятилетия террористической группировки. Теперь не существует ресурсов, ключевых баз ИГИЛ, и потому террористической деятельности данного формирования по всему миру нанесен серьезнейший удар. Те злодеяния, которые совершали в Сирии террористы, — варварское уничтожение памятников, гуманитарная катастрофа, вызванная их деятельностью, — остались в прошлом. И во всем этом, прежде всего, заслуга России. Именно ее вмешательство по просьбе официального Дамаска и привело в конечном счете к победе над террористами», — уверен эксперт.

    ИГИЛ

    Участие российской стороны в сирийской военной кампании обеспечило разгром «Исламского государства». Без ее всесторонней поддержки в рамках операции против ИГ победа была бы попросту невозможна, подчеркивает собеседник ФАН.

    «Без России достичь подобного, конечно, не удалось бы. Без наших военных советников, разведки, дипломатов и, прежде всего, — без российских ВКС. Если бы не их вклад, то Сирия в настоящий момент лежала бы в руинах и напоминала собой о том печальном опыте, который пережила Ливия. Мы видим, к чему приводит попустительство и подстрекательство в отношении радикальных исламистских группировок — перед нами печальные примеры Йемена, Ирака и все той же Ливии. Сирия же смогла сохранить свою государственность, целостность и суверенитет, а также изгнать со своей территории террористов. Ключевую роль в этом, несомненно, сыграла Россия», — считает наш собеседник.

    Однако, как подчеркивает Владимир Шаповалов, предаваться иллюзиям, что история «Исламского государства» на этом завершена, нельзя. Террористы лишились своего главного бастиона — Сирии — однако они по-прежнему сохраняют анклавы в других странах.     

    «Под контролем «Исламского государства», тем не менее, остаются какие-то территории в Ираке и ряде других государств, но все же основной базой террористов ИГ была Восточная Сирия. Теперь эта база ликвидирована, а территория освобождена от боевиков. Но и здесь они попытаются уйти в подполье и будут стараться дестабилизировать ситуацию своими подрывными действиями. Нужно быть реалистом и понимать, что полностью террористическая угроза так быстро не исчезнет», — отмечает собеседник ФАН.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    По его мнению, полностью устранить ее можно лишь путем консолидации усилий правительств нескольких государств, искренне заинтересованных в уничтожении международного терроризма. Но, к сожалению, далеко не все страны, в отличие от РФ, могут сконцентрироваться на этой ключевой проблеме, забыв про собственные корыстные интересы.  

    «Необходимо последовательно, скоординированно и системно бороться с террористической угрозой по всему миру. Для этого, в свою очередь, нужно, чтобы все государства отбросили свои эгоистические интересы и объединились. Нужно брать пример с России. Однако не все страны, которые провозглашают идею борьбы с терроризмом, следуют ей на практике. Часто мы видим обратные процессы. Здесь речь, прежде всего, конечно, о Соединенных Штатах», — резюмирует Владимир Шаповалов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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