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Флешмоб «Сердце зимовки» пройдет на Нулевом километре в Барнауле
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    Флешмоб «Сердце зимовки» пройдет на Нулевом километре в Барнауле

    14:15  8 Декабря 2017  /обновлено: 14:15  08 Декабря 2017
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    Флешмоб «Сердце зимовки» пройдет на Нулевом километре в Барнауле

    Барнаул, 8 декабря. Жители Барнаула выстроятся в форме сердца у Нулевого километра. Флешмоб пройдет в 18.00 по местному времени в пятницу, 8 декабря.

    Студенты Алтайского государственного института культуры будут участниками флешмоба, сообщают региональные СМИ. Один из участников флешмоба — танцор Дмитрий Красилов, который взорвал танцпол своим вогом на шоу «Танцы на ТНТ».

    «Забьется сердце Зимовки ровно за неделю до открытия праздника и туристического сезона на Алтае», — цитирует «Barnaul 22» на своей странице в социальной сети «Одноклассники» организаторов мероприятия.

    Жителей Барнаула, которые станут элементами сердца, заснимет квадрокоптер сверху. «Сердце зимовки» даст старт череде мероприятий, которые пройдут в рамках «Алтайской зимовки».

    Автор: Дарья Смолина
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    #флешмоб #барнаул
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