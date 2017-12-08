Флешмоб «Сердце зимовки» пройдет на Нулевом километре в Барнауле

Барнаул, 8 декабря. Жители Барнаула выстроятся в форме сердца у Нулевого километра. Флешмоб пройдет в 18.00 по местному времени в пятницу, 8 декабря.

Студенты Алтайского государственного института культуры будут участниками флешмоба, сообщают региональные СМИ. Один из участников флешмоба — танцор Дмитрий Красилов, который взорвал танцпол своим вогом на шоу «Танцы на ТНТ».

«Забьется сердце Зимовки ровно за неделю до открытия праздника и туристического сезона на Алтае», — цитирует «Barnaul 22» на своей странице в социальной сети «Одноклассники» организаторов мероприятия.

Жителей Барнаула, которые станут элементами сердца, заснимет квадрокоптер сверху. «Сердце зимовки» даст старт череде мероприятий, которые пройдут в рамках «Алтайской зимовки».