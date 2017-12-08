«Верхняя Вольта с ракетами»: бюджет Украины стал иллюстрацией курса Киева

Парламент Украины принял государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%. Такое решение приняли 273 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Комментируя принятый бюджет, эксперты отметили, что он соответствует бюджету африканского государства, раздираемого войной, и является лучшей иллюстрацией экономического курса действующей власти. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В минувшую пятницу премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что кабмин при подготовке документа ко второму чтению ухудшил прогноз инфляции на следующий год до 9%.

В целом, исходя из нового бюджета, расходы на оборону и безопасность находятся на уровне 164,9 миллиарда гривен (6,3 миллиарда долларов). Кроме того, бюджет рассчитан исходя из курса 30,1 гривны за доллар. Также в документе заложен рост минимальной зарплаты на 16% — с 3,2 тысячи гривен (120 долларов по текущему курсу) до 3,723 тысячи гривен (139 доллара).

На уровне Африки

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что это действительно бюджет полицейского государства с бедным населением. Прожиточный минимум на уровне голодной смерти, неоправданные надежды на иностранную помощь, которые тают, как дым.

«Я бы сравнил бюджет Украины с бюджетом какого-нибудь африканского государства, раздираемого войной. С единственной поправкой, что на Украине есть высокие военные технологии. То есть это действительно некая Верхняя Вольта с ракетами. Там строят современную армию, способную решать вопросы внутренней междоусобицы, при этом практически игнорируется само понятие жизненного уровня людей.

По большому счету, в России было что-то похожее в 1990-е годы. Мы тоже закладывали в бюджет неполученные кредиты МВФ и доходы от спекуляций с ГКО. И мы тоже из последних сил старались поддержать армию, которая увязла на территории собственной страны, в Чечне. По большому счету, в такой ситуации в 1990-е были все постсоветские республики. Но потом все вышли из этой ситуации. А вот Украина, Молдавия и Грузия будто пошли «по второму кругу», — пояснил Андрей Иванов.

Главное, отметил эксперт, что сейчас можно сказать, так это невозможность для Украины выйти из кризиса при нынешних руководстве и политике. Сегодняшнее положение может тянуться десятилетиями.

«Но если власть сменится и вновь будет взят вектор на Россию, то Украина имеет все шансы стать развитой страной. Просто за счет взаимовыгодных интеграционных процессов. К этому, кстати, подталкивает китайский проект Нового Шелкового пути. Пекин заинтересован в том, чтобы на пространстве Евразии шли интеграционные процессы, он вкладывает в это колоссальные средства. Так что самой историей Украине предопределено изменить политику и встать на путь нормального развития», — резюмировал Андрей Иванов.

Милитаризация

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН выразил мнение, что бюджет есть порождение экономического курса власти и его самая лучшая иллюстрация. С украинским бюджетом на 2018 год — точно такая же история.