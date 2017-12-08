Лавров назвал решение Трампа по Иерусалиму противоречащим всем договоренностям

Вена, 8 декабря. Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля противоречит всем договоренностям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«То, что это заявление (Дональда Трампа — прим. ФАН) противоречит всем имеющимся договоренностям, это факт», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Глава российского внешнеполитического также отметил, что не считает, что это решение США поделило мировое сообщество поровну. Лавров заметил, что, если некое разделение мнений тут и имело место быть, то только на две «очень и очень неравные» части.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что отныне США официально считают столицей Израиля именно Иерусалим. Таким образом именно в один из древнейших городов мира, статус которого как израильской территории официально не признается мировым сообществом, США в скором времени перенесут свое посольство.

Американский президент отметил, что, решившись на этот шаг, всего лишь выполнил свое предвыборное обещание. На перенос ранее, отметил Трамп, не могли решиться ни Билл Клинтон, ни Джорджа Буш-младший, ни Барак Обама.