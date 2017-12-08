«Аль-Каида» пригрозила нанести удар по США после признания Иерусалима столицей Израиля

Вашингтон, 8 декабря. Лидеры террористической организации «Аль-Каида»1 пообещали атаковать США после заявления президента Дональда Трампа об Иерусалиме.

Информационное агентство «Ассошиэйтед пресс» сообщило, что подконтрольные боевикам «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) медиа-ресурсы распространили угрозы с обещанием нанести во всем мире удары по объектам США, Израиля и их союзников.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля, это вызвало резкую критику ряда арабских стран. Против заявления Трампа выступили также центральный аппарат ЕС и власти некоторых европейских стран.

1 Организация запрещена на территории РФ.