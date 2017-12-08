Лавров: Ряд стран прикрывает антироссийской риторикой нарушения принципов ОБСЕ

Москва, 8 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ряд стран Запада используют антироссийскую риторику, чтобы оправдать собственные нарушения принципов ОБСЕ. Об этом глава МИД РФ заявил в ходе заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене.

«Ряд стран используют голословную риторику о российской пропаганде, гибридных угрозах с тем, чтобы снять с себя ответственность за многие вопиющие нарушения принципов, которые лежат в основе деятельности ОБСЕ», — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров призвал Киев начать прямые переговоры с Луганском и Донецком, отметив, что данное требование было одобрено Советом Безопасности ООН.