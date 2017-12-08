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Политика
Лавров: Ряд стран прикрывает антироссийской риторикой нарушения принципов ОБСЕ
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    Лавров: Ряд стран прикрывает антироссийской риторикой нарушения принципов ОБСЕ

    14:40  8 Декабря 2017  /обновлено: 14:40  08 Декабря 2017
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    Лавров: Ряд стран прикрывает антироссийской риторикой нарушения принципов ОБСЕ

    Москва, 8 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ряд стран Запада используют антироссийскую риторику, чтобы оправдать собственные нарушения принципов ОБСЕ. Об этом глава МИД РФ заявил в ходе заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене.

     «Ряд стран используют голословную риторику о российской пропаганде, гибридных угрозах с тем, чтобы снять с себя ответственность за многие вопиющие нарушения принципов, которые лежат в основе деятельности ОБСЕ», — сказал Лавров.

    Ранее Сергей Лавров призвал Киев начать прямые переговоры с Луганском и Донецком, отметив,  что данное требование было одобрено Советом Безопасности ООН.

    Автор: Алексей Громов
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