Столкновения полиции и протестующих мусульман начались в Иерусалиме

Иерусалим, 8 декабря. Столкновения полиции Израиля и протестующих мусульман начались у Дамасских ворот в Иерусалиме, несколько человек пострадали их срочно госпитализировали кареты скорой помощи.

Группа протестующих мусульман заблокировала улицу Старого города, израильская конная полиция попыталась разогнать демонстрантов. Скорая помощь госпитализировала нескольких пострадавших. Полиция стянула дополнительные силы к Дамасским воротам, пишет РИА Новости.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп 6 декабря признал Иерусалим столицей Израиля, в связи с чем дипмиссия США будет перенесена из Тель-Авива. Решение президента негативно восприняли в странах ближневосточного региона.