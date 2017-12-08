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Общество
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Политика
Лавров заявил о намерении Украины похоронить минские соглашения
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    Лавров заявил о намерении Украины похоронить минские соглашения

    14:54  8 Декабря 2017  /обновлено: 14:54  08 Декабря 2017
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    Лавров заявил о намерении Украины похоронить минские соглашения

    Москва, 8 декабря. Власти Украины пытаются использовать тему миротворцев ООН в Донбассе, чтобы «похоронить минские договоренности». Соответствующее мнение выразил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам третьего пленарного заседания СМИД ОБСЕ.

    «Тему миротворцев ООН украинская сторона хочет использовать для того, чтобы похоронить минские договоренности», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

    Лавров напомнил, что «Минск-2» подразумевают работу наблюдателей ОБСЕ, передвижения которых должны согласовываться со сторонами, на чьей территории они находятся.

    Напомним, накануне глава МИД РФ заявил, что Москва обеспокоена попытками поставить «с ног на голову» российскую инициативу по миротворцам ООН в Донбассе. 

    Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин отметил, что у России твердая позиция по вопросу размещения в Донбассе миротворцев ООН: они должны работать в поддержку миссии ОБСЕ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #донбасс #оон #лавров #миротворцы
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